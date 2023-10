Els astrònoms resolen el misteri de les galàxies massives a l'univers primerenc

Els científics han estat fascinats per la història primerenca del nostre univers, i el telescopi espacial James Webb ha proporcionat recentment una visió sorprenent d'aquesta enigmàtica època coneguda com a alba còsmica. En un descobriment sorprenent, el telescopi va capturar imatges del que semblen ser galàxies massives i madures, desafiant les teories existents sobre l'univers primerenc.

Aquestes troballes inesperades van portar els investigadors a qüestionar els principis fonamentals de la cosmologia, la ciència que estudia l'origen i el desenvolupament de l'univers. Tanmateix, un nou estudi pot oferir una resolució a aquest misteri sense necessitat de descartar la comprensió científica actual.

Utilitzant simulacions per ordinador avançades, els científics van desenvolupar models per simular l'evolució de les primeres galàxies. Les seves simulacions van revelar que la formació estel·lar en aquestes galàxies es va desenvolupar de manera diferent durant els primers centenars de milions d'anys després del Big Bang en comparació amb les grans galàxies com la nostra Via Làctia actual.

Segons l'estudi, aquestes galàxies primerenques poden haver estat de mida relativament petita, com s'esperava. No obstant això, van emetre una lluminositat comparable a les galàxies massives a causa dels intensos esclats de formació estel·lar. Aquesta brillantor enganyosa donava la impressió de massa substancial.

"Els astrònoms poden mesurar amb confiança la brillantor d'aquestes galàxies primerenques, ja que els fotons, partícules de llum, són directament detectables i comptables. Determinar la seva mida o massa reals, d'altra banda, és una tasca molt més difícil", va explicar Guochao Sun, becari postdoctoral en astronomia a la Northwestern University i autor principal de l'estudi.

La investigació, publicada a l'Astrophysical Journal Letters, proporciona informació valuosa sobre l'evolució de les galàxies durant l'alba còsmica. Aquestes troballes ajuden els científics a perfeccionar la seva comprensió de l'univers primerenc, il·luminant la formació de les galàxies i els processos que van governar el seu desenvolupament.

Fonts:

– Dawn Magazine (7 d'octubre de 2023)