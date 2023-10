Un nou estudi il·lumina les primeres galàxies de la infància de l'Univers

Els investigadors que utilitzen simulacions per ordinador han posat llum sobre l'existència de galàxies massives i madures a la història primerenca de l'univers. Aquest descobriment va portar els científics a qüestionar els principis bàsics de la cosmologia. El telescopi espacial James Webb, que va començar a operar l'any passat, va capturar imatges de galàxies que es remunten a l'època coneguda com a alba còsmica, una època envoltada de misteri.

Les simulacions van revelar que la formació estel·lar es va desenvolupar de manera diferent a les primeres galàxies en comparació amb les grans galàxies que es veuen avui, com la nostra Via Làctia. En lloc d'una formació estel·lar constant, les primeres galàxies van experimentar esclats esporàdics de formació estel·lar intensa. Aquests esclats van fer que aquestes galàxies apareguessin més brillants i potencialment més grans del que realment eren, donant lloc a la idea errònia que eren madures i massives.

La capacitat de mesurar la brillantor d'aquestes primeres galàxies és crucial, ja que proporciona informació sobre la seva mida i massa. Els fotons, partícules de llum, es poden detectar i comptar directament, cosa que permet als astrònoms determinar la brillantor d'aquestes galàxies. Tanmateix, discernir la seva mida i massa reals és més difícil.

Els resultats de l'estudi, publicats a Astrophysical Journal Letters, suggereixen que els esclats de formació estel·lar van produir flaixos de llum, que expliquen la brillantor observada d'aquestes galàxies primerenques. Aquest descobriment és important perquè no requereix alterar el model cosmològic estàndard.

Les simulacions es van dur a terme com a part del projecte de recerca Feedback of Relativistic Environments (FIRE) i es van centrar en un fenomen anomenat "formació d'estrelles explosives". A diferència de la formació d'estrelles a un ritme constant, la formació d'estrelles a les primeres galàxies es va produir en esclats irregulars, donant lloc a fluctuacions significatives de la brillantor.

Els investigadors han proposat una explicació per a aquest fenomen en galàxies més petites. Aquestes galàxies podrien experimentar un esclat de formació estel·lar on es formen estrelles grans i, posteriorment, exploten com a supernoves. El gas expulsat d'aquestes explosions proporciona llavors els ingredients per a un altre esclat de formació estel·lar. Tanmateix, els efectes gravitatoris més forts a les galàxies més grans eviten aquests esclats i afavoreixen la formació d'estrelles constants.

Malgrat les observacions inesperades fetes pel telescopi espacial James Webb, els investigadors esperen que el telescopi continuï desafiant la nostra comprensió actual de l'univers i proporcioni noves idees.

