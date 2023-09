Els científics descobreixen el mecanisme químic dels nanodiamants recoberts de sílice per a la computació quàntica i el bioetiquetatge

Investigadors de la Universitat Estatal de San Jose (SJSU) han descobert el mecanisme d'enllaç responsable de la formació de closques de sílice uniformes en nanodiamants. L'equip va utilitzar potents raigs X generats per la font de llum de radiació de sincrotró de Stanford (SSRL) al SLAC National Accelerator Laboratory per estudiar els nanomaterials. Els resultats, publicats a la revista ACS Nanoscience Au, proporcionen informació crucial sobre la química implicada en la creació de nanodiamants recoberts de sílice.

Els nanodiamonds són diamants sintètics ultra petits amb propietats notables. Malgrat la seva petita mida, els nanodiamants tenen reticules de carboni perfectes i poden presentar respostes a camps magnètics, camps elèctrics i llum a temperatura ambient. Aquestes característiques úniques fan que els nanodiamants siguin adequats per a diverses aplicacions, inclosa la informàtica quàntica i el bioetiquetatge de cèl·lules.

Per millorar la funcionalitat dels nanodiamants, els investigadors han revestit les partícules de diamant amb sílice. La sílice no només proporciona una capa llisa i protectora per als nanodiamants, sinó que també permet la modificació de la superfície. Afegint etiquetes específiques al recobriment de sílice, els científics poden dirigir els nanodiamants cap a cèl·lules o ubicacions específiques. Aquest control sobre el moviment dels nanodiamants té implicacions importants per a aplicacions en biomedicina i biotecnologia.

Durant més d'una dècada, els científics s'han quedat desconcertats pel mecanisme que hi ha darrere de la formació del recobriment de sílice dels nanodiamants. Els investigadors de la SJSU van descobrir que els grups químics d'alcohol a la superfície dels nanodiamants tenen un paper crucial a l'hora de facilitar el creixement de les closques de sílice. Van trobar que la introducció d'hidròxid d'amoni amb etanol durant el procés de recobriment condueix a la producció d'aquests grups d'alcohol.

Per examinar les superfícies amagades sota el recobriment de sílice, els investigadors de SJSU van utilitzar les instal·lacions de raigs X de SSRL. Van utilitzar un sensor de vora de transició, un termòmetre supersensible, per detectar canvis de temperatura i convertir-los en energies de raigs X. Mitjançant l'espectroscòpia d'absorció de raigs X (XAS), l'equip va investigar les superfícies dels nanodiamants i va mesurar el gruix del recobriment de sílice a escala nanomètrica. Els resultats van demostrar l'eficàcia de XAS per estudiar materials submergits com els nanodiamants.

El coneixement obtingut a partir de la comprensió del mecanisme d'unió dels nanodiamants recoberts de sílice obre noves vies per als investigadors. Abraham Wolcott, l'investigador principal de l'estudi, té previst explorar l'ús d'altres materials, com ara òxids de titani i zinc, per revestir nanodiamants. Aquests recobriments alternatius podrien ampliar encara més les aplicacions dels nanodiamants en la detecció quàntica i l'etiquetatge biològic.

Els resultats d'aquesta investigació proporcionen informació valuosa sobre la química dels recobriments de nanodiamants i ofereixen oportunitats per optimitzar la closca de sílice i explorar altres materials de recobriment. Amb una millor comprensió del mecanisme químic que hi ha darrere dels nanodiamants recoberts de sílice, els investigadors poden continuar desbloquejant el potencial d'aquests petits diamants per a aplicacions de computació quàntica i bioetiquetatge.

