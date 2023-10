Un nou gust bàsic: el clorur d'amoni provoca una resposta de la llengua

By

Investigadors de la USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences han fet un descobriment important en el camp de la percepció del gust. Dirigit per la neurocientífica Emily Liman, l'equip ha trobat proves d'un sisè gust bàsic. En un estudi publicat a Nature Communications, van trobar que la llengua respon al clorur d'amoni, un compost que es troba a la regalèssia salada, a través del mateix receptor de proteïnes que indica el gust àcid.

Durant dècades, els científics han reconegut que la llengua té una resposta forta al clorur d'amoni, però els receptors específics de la llengua que la detecten eren desconeguts. Liman i el seu equip han identificat prèviament la proteïna responsable de detectar el gust àcid, anomenada OTOP1. Van descobrir que aquesta proteïna forma un canal per als ions d'hidrogen, que són el component clau dels àcids que la llengua detecta com àcids. L'equip es va preguntar si el clorur d'amoni podria desencadenar d'alguna manera aquesta proteïna.

Mitjançant experiments amb cèl·lules humanes cultivades en laboratori, els investigadors van introduir el gen Otop1 per produir la proteïna del receptor OTOP1. Després van exposar les cèl·lules a àcid o clorur d'amoni i van mesurar les respostes. Van trobar que el clorur d'amoni és un fort activador del canal OTOP1, fins i tot millor que els propis àcids. El compost allibera petites quantitats d'amoníac, que augmenta el pH dins de la cèl·lula i provoca una entrada de protons a través del canal OTOP1.

Aquest descobriment afegeix clorur d'amoni a la llista de gustos bàsics, que actualment inclou dolç, àcid, salat, amarg i umami. Entendre els mecanismes darrere de la percepció del gust és important per a la ciència dels aliments i podria tenir implicacions per desenvolupar nous sabors i millorar les experiències del gust.

Font: Nature Communications (DOI: 10.1038/s41467-023-41637-4)