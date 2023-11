Col·lisions d'estrelles de neutrons: explorant el sorprenent poder de Kilonovae

Els científics han dut a terme recentment un estudi innovador que aprofundeix en les possibles amenaces que suposa una col·lisió d'estrelles de neutrons, coneguda com a kilonova, per a la vida a la Terra. Si bé aquests esdeveniments còsmics es troben entre els més explosius i poderosos de l'univers, el seu impacte en el nostre planeta depèn de la seva proximitat. En aquest estudi dirigit per Haille Perkins de la Universitat d'Illinois Urbana-Champaign, els investigadors van trobar que una quilonova que es produeix a uns 36 anys llum de la Terra podria alliberar radiació amb el potencial de provocar un esdeveniment a nivell d'extinció. Això es tradueix en una distància sorprenent d'uns 212 bilions de milles, cosa que la converteix en una zona de perill substancial.

Tanmateix, la bona notícia és que les possibilitats d'un esdeveniment tan catastròfic són increïblement escasses. Les kilonovae són extremadament rares i difícils de detectar a causa de la seva ràpida aparició. Els científics només han aconseguit observar-ne un amb el telescopi espacial James Webb, gràcies a les seves capacitats avançades. Aquests fenòmens celestes sorgeixen quan dues estrelles de neutrons en òrbita espiral juntes i xoquen, desencadenant posteriorment explosions que són 10,000 vegades més brillants que una supernova, alliberant immenses quantitats d'energia en només mig segon.

L'explosió inicial genera un esclat intens de raigs gamma que només duren uns segons. Tot i que ser atrapat en aquesta radiació seria ràpidament fatal, la probabilitat és baixa a causa de l'estreta direccionalitat de l'explosió cap a l'exterior des del centre de la col·lisió. Kilonovae també produeix un resplendor d'emissions de raigs X a les partícules i la pols circumdants, que podria suposar una amenaça si ens trobem a 16.3 anys llum de l'esdeveniment. Tanmateix, la conseqüència més preocupant serien els raigs còsmics alliberats en totes direccions a partir de l'explosió. En cas que arribessin a la Terra, despullarien la nostra capa d'ozó protectora, deixant-nos vulnerables als raigs ultraviolats nocius durant milers d'anys.

Afortunadament, la raresa de les quilonovas fa que tenim més probabilitats d'enfrontar-nos a altres perills, com ara impactes d'asteroides, erupcions solars o explosions de supernoves, que tenen una major probabilitat de ser perjudicials per a la vida al nostre planeta. Així, tot i que aquestes col·lisions amb estrelles de neutrons són de fet esdeveniments captivadors i al·lucinants, el seu potencial per amenaçar la humanitat segueix sent mínim.

