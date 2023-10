Els científics descobreixen que l'activitat tectònica causa el terratrèmol més gran de Mart

La sonda InSight de la NASA va detectar un terratrèmol de 4.7 graus a Mart, que és el terratrèmol més gran mai registrat al planeta. Les teories anteriors van suggerir que els impactes de meteorits van causar aquests "marsquakes", però l'absència d'un cràter d'impacte va portar els científics a concloure que el terratrèmol va ser causat per l'activitat tectònica a l'interior de Mart. Aquesta troballa proporciona una comprensió més profunda dels processos geològics del planeta.

El descobriment desafia la idea que Mart és geològicament inactiu. Mentre que els terratrèmols de la Terra es generen pel moviment de les plaques tectòniques, Mart té una única placa sòlida i, tanmateix, encara hi ha falles actives al planeta. Mart s'està reduint i refredant gradualment, la qual cosa crea moviment dins de l'escorça, donant lloc a terratrèmols.

Es va determinar que l'epicentre del terratrèmol es trobava a la regió d'Al-Qahira Vallis, a l'hemisferi sud de Mart. Va alliberar més energia que tots els altres terratrèmols detectats per InSight junts. Inicialment, la signatura sísmica del terratrèmol s'assemblava a la de dos impactes de meteorits anteriors detectats pel dispositiu d'aterratge. Tanmateix, una anàlisi posterior i una recerca de característiques superficials van descartar un impacte com a causa.

Aquest descobriment té implicacions importants per a futures missions a Mart. Entendre l'activitat sísmica marciana és crucial per a l'exploració humana del planeta. Tot i que aquest terratrèmol en particular no tindria efectes catastròfics a la Terra, destaca la necessitat d'estudiar i planificar els possibles perills sísmics quan s'envien humans a Mart.

Aquesta troballa també contribueix a desentranyar la història geològica i l'evolució de Mart. Amb una millor comprensió de l'activitat sísmica al planeta, els científics poden obtenir informació sobre la seva estructura interior i com s'ha transformat al llarg del temps.

