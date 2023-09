Els astrònoms descobreixen un sistema estel·lar rar planeta orbitant

By

Un equip d'astrònoms que utilitza la instal·lació del Very Large Telescope a Xile ha fet un descobriment intrigant a l'espai profund. Han capturat una imatge d'un sistema estel·lar conegut com HIP 81208, que té una estrella central massiva orbitada per una nana marró, una "estrella fallida" més petita. A més d'això, els científics han identificat un planeta que orbita una petita estrella que es troba molt més lluny de l'estrella central. El planeta, anomenat "HIP 81208 Cb", té aproximadament 15 vegades la massa de Júpiter.

Segons l'Observatori Europeu del Sud, que és una organització científica col·laborativa de nacions europees, el descobriment de HIP 81208 Cb fa que el sistema estel·lar sigui un sistema quàdruple jeràrquic, amb dues estrelles i dos cossos celestes més petits orbitant cadascun d'ells. El planeta recentment trobat està situat a la frontera entre els planetes i les nanes marrons, que no són prou massives i calentes per patir una fusió nuclear.

Normalment, els astrònoms es basen en tècniques com el mètode de trànsit per detectar i estudiar exoplanetes. Tanmateix, el Very Large Telescope, amb els seus grans miralls, és capaç de captar imatges directes d'aquests mons llunyans. El telescopi espacial James Webb, l'observatori espacial més poderós de la humanitat, també juga un paper crucial en l'estudi de les atmosferes dels exoplanetes i proporciona informació sobre aquests mons llunyans.

Tot i que se sap poc sobre HIP 81208 Cb en aquest moment, el descobriment afegeix a la nostra comprensió dels exoplanetes i les seves característiques variades. És possible que alguns d'aquests planetes llunyans puguin albergar condicions adequades per a la vida alienígena, encara que fins ara no s'ha trobat cap evidència concreta.

En general, aquest descobriment posa de manifest la complexitat i la diversitat dels sistemes estel·lars de l'univers, ampliant el nostre coneixement dels cossos celestes que existeixen més enllà del nostre propi sistema solar.

