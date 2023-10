Un nou estudi confirma que les petjades fossilitzades a Nou Mèxic tenen més de 20,000 anys

By

Els científics han fet un descobriment innovador a Amèrica del Nord: petjades fossilitzades que tenen entre 21,000 i 23,000 anys d'antiguitat. Aquesta troballa indica que els humans van existir al continent molt abans del que es creia. Les petjades es van trobar incrustades al sòl del parc nacional de White Sands a Nou Mèxic.

L'estudi inicial sobre les petjades es va publicar el setembre de 2021, però es va enfrontar a l'escepticisme d'alguns membres de la comunitat arqueològica. Per fer front a aquest escepticisme, investigadors de l'US Geological Survey (USGS) i altres científics van realitzar un estudi de seguiment utilitzant dos nous enfocaments per determinar l'edat de les impressions.

En el seu nou estudi, els científics van utilitzar la datació per radiocarboni a les llavors de la planta Ruppia cirrhosa trobades al costat de les petjades. Tanmateix, com que aquestes plantes són aquàtiques i poden contenir carboni de l'aigua en lloc de l'aire, l'estimació d'edat podria haver estat inexacta. Per establir una datació més precisa, els investigadors van utilitzar la datació amb radiocarboni en el pol·len de coníferes, que prové de plantes terrestres i també es va trobar a les mateixes capes que les llavors.

L'equip va aïllar 75,000 grans de pol·len de la mateixa capa i va trobar que la seva edat era estadísticament idèntica a la de les llavors de Ruppia cirrhosa. A més, van provar grans de quars trobats a les petjades mitjançant luminescència estimulada òpticament, que va produir una edat mínima d'uns 21,500 anys. Amb aquestes múltiples línies d'evidència que donen suport a la franja d'edat de 21,000 a 23,000 anys, els investigadors afirmen que les seves troballes són altament fiables.

Aquest descobriment s'afegeix a la col·lecció creixent de petjades humanes fossilitzades al parc nacional de White Sands. Al llarg dels anys, s'han trobat petjades de diverses persones, inclosos adults, nens i fins i tot un nen petit, al lloc. Aquestes petjades proporcionen informació sobre els comportaments i els moviments dels humans antics, incloses proves de la divisió del treball i la càrrega de nens.

La confirmació de l'edat d'aquestes petjades amplia la nostra comprensió de la història humana a Amèrica del Nord i posa de manifest la importància de la investigació i l'exploració contínua per desbloquejar els misteris del nostre passat.

