Conceptes bàsics d'àtoms, molècules i matèria

Els àtoms són els components bàsics de la matèria. Consten d'un nucli, que conté protons carregats positivament i neutrons sense càrrega, orbitats per electrons carregats negativament. Quan dos o més àtoms s'uneixen en una proporció i estructura fixa, formen una substància química coneguda com a molècula. Per exemple, l'aigua (H2O) és una molècula formada per dos àtoms d'hidrogen units a un àtom d'oxigen.

La matèria es refereix a tot allò que ocupa espai i té massa. Pot existir en diferents estats, com sòlid, líquid o gas. Els sòlids, com els cristalls, tenen una estructura organitzada amb una disposició simètrica d'àtoms o molècules. Els líquids, com l'aigua o l'oli, flueixen lliurement però mantenen un volum constant. Els gasos, en canvi, no tenen forma ni volum fix i estan formats per molècules individuals que es mouen lliurement.

L'atmosfera és l'embolcall de gasos que envolten la Terra o altres cossos celestes. Els núvols, que consisteixen en gotes d'aigua o partícules de gel, són masses de partícules en l'aire que viatgen a l'alçada de l'atmosfera terrestre impulsades pel vent. Els cometes són objectes celestes formats per un nucli de gel i pols. Quan un cometa passa prop del sol, la calor fa que el gel es vaporitzi, creant una cua visible.

Els òrgans són diverses parts d'un organisme que realitzen funcions específiques. Per exemple, l'ovari és un òrgan responsable de produir òvuls i el cervell és un òrgan que processa els senyals nerviosos. Les proteïnes, formades per llargues cadenes d'aminoàcids, són molècules essencials que formen la base de les cèl·lules vives, els músculs i els teixits. Tenen un paper crucial en diversos processos biològics.

En el món de la química, les sals són compostos formats combinant un àcid amb una base, que sovint es troben a l'oceà com a sal marina. El superrefrigerament es refereix al procés de refredar un líquid o gas per sota del seu punt de congelació sense que es solidifiqui. És un exemple de com la matèria pot existir en diferents estats, demostrant les propietats fascinants dels àtoms i les molècules.

Fonts:

- atmosfera: l'embolcall de gasos que envolta la Terra, un altre planeta o una lluna

- àtom: unitat bàsica d'un element químic

- Química: Substància formada per dos o més àtoms que s'uneixen en una proporció i estructura fixa

- núvol: plomall de molècules o partícules, com ara gotes d'aigua, que es mouen sota l'acció d'una força externa.

- Cometa: objecte celeste format per un nucli de gel i pols

- cristall: sòlid que consisteix en una disposició simètrica, ordenada i tridimensional d'àtoms o molècules

- líquid: material que flueix lliurement però manté un volum constant

- matèria: quelcom que ocupa espai i té massa

- Molècula: Un grup d'àtoms elèctricament neutre que representa la quantitat més petita possible d'un compost químic

- Òrgan: Diverses parts d'un organisme que fan una o més funcions particulars

- proteïna: compost format per una o més cadenes llargues d'aminoàcids

- sal: Compost que es fa combinant un àcid amb una base

- mar: oceà o regió que forma part d'un oceà

- sòlid: de forma ferma i estable; ni líquid ni gasós

- supercool: adjectiu per a un líquid o gas que s'ha refredat lentament per sota del seu punt de congelació sense que es converteixi en un sòlid.

- supercooled: Adjectiu per a algun líquid o gas que s'ha refredat per sota del seu punt de congelació sense que es converteixi en un sòlid.