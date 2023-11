Els científics descobreixen possibles reptes per a la recuperació de la capa d'ozó

En un estudi recent publicat a Nature Communications, els científics posen en dubte la idea àmpliament acceptada que la capa d'ozó s'està recuperant. Contràriament a les avaluacions anteriors, aquestes troballes suggereixen que no només el forat d'ozó no es tanca, sinó que en realitat pot estar expandint-se.

El Protocol de Mont-real, un acord internacional adoptat el 1987, va eliminar amb èxit l'ús de més de 100 substàncies químiques que destrueixen la capa d'ozó, inclosos els clorofluorocarburs (CFC) que es troben habitualment en aerosols, dissolvents i refrigerants. Aquesta prohibició va ser aclamada com un pas important cap a la curació de la capa d'ozó.

Tanmateix, investigadors de Nova Zelanda han descobert que els nivells d'ozó al nucli del forat d'ozó antàrtic han disminuït un 26% des del 2004 durant la primavera. Això indica que el forat no només s'ha mantingut de gran mida, sinó que també s'ha aprofundit, donant lloc a una disminució dels nivells d'ozó.

L'estudi atribueix aquestes troballes alarmants als canvis en el vòrtex polar antàrtic, una gran massa remolinada d'aire fred i baixa pressió per sobre del pol sud. Els autors de l'estudi no van aprofundir en les causes concretes d'aquests canvis; tanmateix, van reconèixer que diversos factors, inclosa la contaminació per l'escalfament del planeta, les partícules en l'aire dels incendis forestals i els volcans, i les alteracions en el cicle solar, podrien contribuir a l'esgotament de la capa d'ozó.

Hannah Kessenich, estudiant de doctorat a la Universitat d'Otago i autora principal de l'estudi, va posar èmfasi en la connexió entre la dinàmica atmosfèrica i la persistència del forat d'ozó antàrtic, afirmant: "Així, si bé el Protocol de Mont-real ha tingut un èxit indiscutible en reduir els CFC sobre temps i evitant catàstrofes ambientals, els recents forats d'ozó antàrtics persistents semblen estar estretament lligats als canvis en la dinàmica atmosfèrica".

FAQ

