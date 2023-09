Els científics extreuen amb èxit l'ARN del tigre de Tasmània extint: què passa?

By

El setembre de 2023, els científics van aconseguir un gran avenç extraient amb èxit l'ARN d'un tigre de Tasmània, una criatura extinta. L'ARN extret era d'un exemplar que té més de 130 anys i que actualment es troba al Museu Suec d'Història Natural. Aquest descobriment innovador ha proporcionat als genetistes coneixements valuosos sobre com funcionaven els gens d'aquest animal extingit. Els resultats d'aquest estudi es van publicar a la revista científica Genome Research.

El tigre de Tasmània, també conegut com a tilacina, era un marsupial carnívor que va recórrer Austràlia, Nova Guinea i Tasmània. Es desconeix la causa exacta de la seva extinció, però es creu que la persecució humana va tenir un paper important. L'últim tilacino conegut, anomenat Benjamin, va morir en captivitat el 1936.

Tot i que l'objectiu principal de la investigació no era la clonació d'espècies extingides, la capacitat d'extreure, analitzar i seqüenciar ARN antic obre possibilitats per recrear espècies extingides en el futur. El genetista Emilio Mármol Sánchez, autor principal de l'estudi, advoca per més investigacions sobre la biologia d'aquests animals extints. Tanmateix, el procés de recrear una espècie extingida mitjançant l'edició de gens en parents d'animals vius és complex i requereix molt de temps.

El professor Andrew Pask de la Universitat de Melbourne lidera els esforços per ressuscitar la tilacina. Va afirmar que el descobriment de l'ARN a museus antics i mostres antigues afegeix una profunditat significativa a la nostra comprensió de la biologia animal extinta. El procés de resurrecció consisteix a editar l'ADN del parent viu més proper de l'espècie extinta, crear embrions amb els genomes revisats i trobar una mare substituta adequada per a la descendència. Tot i que s'han seqüenciat genomes d'aproximadament 20 espècies extingides, a partir del 2022, cap d'aquestes espècies s'ha recreat amb èxit.

La clonació és un procés similar que es pot considerar un cop l'espècie hagi ressuscitat amb èxit. Tanmateix, l'enfocament actual se centra en l'ús de la restauració genètica en lloc de la clonació. La clonació consisteix a transferir l'ADN d'una cèl·lula somàtica a una cèl·lula ou a la qual se li ha eliminat el nucli i l'ADN, que després es converteix en un embrió. Després, l'embrió s'implanta a una mare substituta per convertir-se en una rèplica viva de l'espècie extinta.

En conclusió, l'extracció reeixida d'ARN del tigre de Tasmània obre noves vies per a la investigació genètica i la possible resurrecció d'espècies extingides. Tot i que el procés de recreació d'una espècie extingida és complex i desafiant, els científics estan ampliant els límits del coneixement en aquest camp. El futur pot incloure la possibilitat de veure espècies perdudes caminant per la Terra una vegada més.

