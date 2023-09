Els investigadors extreuen l'ARN del tigre de Tasmània extint

By

Els científics han extret amb èxit l'ARN d'una espècie extingida per primera vegada. El tilacino, també conegut com el tigre de Tasmània, va ser un marsupial carnívor que es va extingir l'any 1936. Un equip d'investigadors de la Universitat d'Estocolm i el Centre de Paleogenètica d'Estocolm van aconseguir recuperar l'ARN d'un exemplar de tilacina de 130 anys d'antiguitat a Estocolm. Museu d'Història Natural.

L'ARN (àcid ribonucleic) és una molècula que juga un paper crucial en la síntesi de proteïnes i porta material genètic en alguns virus. Els investigadors van poder seqüenciar l'ARN de la pell i els teixits musculars esquelètics de l'exemplar de tilacina. Aquest avenç permet als científics estudiar la biologia i el metabolisme de les cèl·lules del tigre de Tasmània abans de la seva extinció.

El tilacino va ser caçat en excés i es va culpar de matar bestiar a Tasmània, cosa que va provocar la seva extinció. La pèrdua d'hàbitat i les malalties introduïdes també van contribuir a la seva desaparició. Els recents esforços de desextinció de Colossal Biosciences tenen com a objectiu crear una espècie substitutiva de la tilacina i reintroduir-la al seu hàbitat original. Tanmateix, la investigació de l'ARN realitzada per l'equip de la Universitat d'Estocolm no es va centrar en la desextinció.

La capacitat de recuperar l'ARN d'espècies extingides obre possibilitats per a més investigacions. Els científics poden ser capaços de recuperar l'ARN d'altres animals extints i fins i tot de virus antics conservats a les col·leccions dels museus. Això podria proporcionar informació sobre l'evolució dels virus i contribuir als avenços en la tecnologia d'edició de gens, la fecundació in vitro i l'anàlisi computacional de dades genètiques.

L'estudi de l'ADN antic ha fet progressos significatius en els darrers anys, i la recuperació de l'ARN d'espècies extingides podria obrir el camí per a nous descobriments. Amb nombroses criatures extingides allotjades als museus, l'extracció d'ARN d'altres espècies es pot convertir aviat en una realitat.

