Els astrònoms descobreixen una poderosa explosió d'energia de les profunditats de l'univers

By

Els astrònoms han detectat una ràdio ràpida, la més llunyana d'aquest tipus mai vista, que ha viatjat vuit mil milions d'anys per arribar a la Terra. Aquests esclats d'energia intensa, que només duren mil·lisegons, tenen uns orígens que encara no s'entenen del tot. L'explosió recentment descoberta sembla provenir d'un petit grup de galàxies fusionades, donant suport a les teories actuals sobre la seva font. Tanmateix, la intensitat de l'explosió desafia la comprensió dels científics de com s'emeten.

Els investigadors creuen que les ràfegues ràpides de ràdio podrien proporcionar informació valuosa sobre els misteris de l'univers. En estudiar aquests esclats, els científics esperen determinar la quantitat de matèria, o "matèria normal", que existeix a l'univers. Actualment, els intents de mesurar aquesta qüestió esquiva han donat resultats contradictoris. Es creu que aquesta matèria pot estar amagada a l'espai entre galàxies, però és massa calenta i difusa per ser detectada mitjançant mètodes convencionals. D'altra banda, les ràfegues ràpides de ràdio poden detectar aquest material ionitzat i proporcionar un mitjà per mesurar-lo.

El descobriment d'aquest poderós esclat es va fer amb un telescopi al Japó. Es van utilitzar telescopis addicionals per verificar la troballa i recopilar més informació al respecte. Els resultats de l'estudi s'han publicat a la revista Science.

Tot i que es desconeix la causa de les ràfegues ràpides de ràdio, els científics esperen que les futures investigacions il·luminin els seus orígens i ajudin a desvelar els misteris de l'univers.

Fonts:

– “Potent esclat de llum creat a les profunditats de l'univers” – The Independent