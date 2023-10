La ràdio ràpida més potent i llunyana mai detectada

By

Els científics han descobert recentment una poderosa explosió d'energia, coneguda com a ràdio ràpida (FRB), originada a les profunditats de l'univers. Aquesta explosió en particular no només és la més llunyana d'aquest tipus que s'hagi vist mai, sinó que també és increïblement poderosa. Van trigar aproximadament vuit mil milions d'anys perquè l'explosió viatgés a la Terra. En menys d'un segon, va alliberar la mateixa quantitat d'energia que el Sol emet en més de 30 anys.

Les ràfegues ràpides de ràdio són ràfegues intenses d'energia que es produeixen a l'espai i encara es desconeix el seu origen exacte. Algunes explicacions han inclòs tecnologia extraterrestre o estrelles de neutrons. Tanmateix, aquesta explosió recentment descoberta sembla provenir d'un petit grup de galàxies fusionades, que s'alinea amb les teories actuals que envolten les seves fonts. La notable intensitat de l'explosió suposa un repte per a la nostra comprensió actual de com s'emeten.

La capacitat de detectar i estudiar ràfegues ràpides de ràdio té un gran potencial per respondre preguntes fonamentals sobre el cosmos. Aquests esclats podrien ajudar a determinar el pes real de l'univers, una investigació perplexa que fins ara ha produït resultats poc concloents. Els investigadors creuen que la matèria que falta a l'univers, que representa més de la meitat del que hi hauria d'haver, pot estar amagada a l'espai entre galàxies. En detectar material ionitzat, les ràfegues ràpides de ràdio ofereixen informació sobre la quantitat de matèria present a les regions intergalàctiques.

La recent explosió es va detectar inicialment amb un telescopi al Japó i posteriorment es va examinar en detall amb altres telescopis. L'Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) va permetre als científics localitzar l'origen de l'explosió. Una investigació addicional utilitzant el Very Large Telescope (VLT) de l'Observatori Europeu Austral (ESO) a Xile va revelar que la galàxia font és més antiga i més llunyana que qualsevol altra font FRB descoberta fins ara, probablement situada dins d'un petit grup de galàxies fusionades.

Aquest descobriment innovador està documentat a l'article titulat "Una ràdio ràpida lluminosa que sondeja l'Univers al redshift 1", publicat a la revista Science.

Fonts: Science, Swinburne University of Technology