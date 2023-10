Els científics proposen fonts de llum superbrillantes alimentades per quasipartícules

Científics de l'Instituto Superior Técnico (IST) a Portugal, la Universitat de Rochester, la Universitat de Califòrnia, Los Angeles i el Laboratoire d'Optique Appliquée a França han publicat un estudi a Nature Photonics que proposa l'ús de quasipartícules per crear súper brillants. fonts de llum. Aquestes quasipartícules, formades pel moviment sincronitzat de molts electrons, tenen propietats úniques que els permeten viatjar a qualsevol velocitat, fins i tot més ràpid que la llum, i suportar forces intenses.

Les quasipartícules tenen la capacitat de moure's d'una manera que no estarien permeses per les lleis de la física que regeixen les partícules individuals. Els investigadors van realitzar simulacions informàtiques avançades en superordinadors per estudiar les propietats de les quasipartícules en plasmes. Van descobrir aplicacions prometedores per a fonts de llum basades en quasipartícules, com ara imatges no destructives per a l'exploració de virus, la comprensió dels processos biològics, la fabricació de xips d'ordinador i l'exploració del comportament de la matèria als cossos celestes.

Les fonts de llum proposades basades en quasipartícules tenen diversos avantatges respecte a les formes existents, com ara els làsers d'electrons lliures. Les fonts basades en quasipartícules són molt més petites i més pràctiques per a laboratoris, hospitals i empreses. Amb una distància mínima per viatjar, les quasipartícules podrien produir una llum increïblement brillant, que podria conduir a avenços científics i tecnològics significatius.

Aquesta investigació obre noves possibilitats per al camp de la física de la radiació i podria revolucionar les fonts de llum, permetent una àmplia gamma d'aplicacions en diversos camps científics i tecnològics.

Font: Universitat de Rochester