Què passarà amb el nostre sol quan mori?

Els científics han estat estudiant el destí del nostre Sol, intentant determinar com serà en les seves etapes finals. Estudis recents suggereixen que el resultat més probable per al Sol és que es converteixi en una nebulosa planetària, una bombolla lluminosa de gas i pols còsmica. Aquesta és una inversió de les teories anteriors que proposaven un resultat diferent.

Actualment, el Sol té uns 4.6 milions d'anys i es preveu que arribi al final de la seva vida d'aquí a 10 milions d'anys més. Durant el camí, patirà una transformació on es convertirà en una gegant vermella. El nucli de l'estrella s'encongrà, mentre que les capes exteriors s'expandiran, potencialment engolint planetes com la Terra.

Tanmateix, el veritable perill per a la vida a la Terra prové de l'augment de la brillantor del Sol. A mesura que envelleix, el Sol s'està tornant més brillant al voltant d'un 10% cada mil milions d'anys. Aquest augment gradual de la brillantor acabarà evaporant els nostres oceans i farà que el planeta sigui inhabitable.

Després de la fase de gegant vermella, el Sol es reduirà per convertir-se en una nana blanca i, finalment, acabarà amb la seva vida com a nebulosa planetària. Això passa quan una estrella moribunda expulsa el seu embolcall de gas i pols a l'espai, revelant el seu nucli. Aleshores, el nucli brilla brillantment durant un breu període d'aproximadament 10,000 anys, creant la nebulosa planetària. Aquestes nebuloses poden ser extremadament brillants i visibles des de grans distàncies.

El recent estudi d'un equip internacional d'astrònoms va utilitzar el modelatge per ordinador per determinar que el nostre Sol, com la majoria d'altres estrelles, probablement es convertirà en una nana blanca i després en una nebulosa planetària. Això resol el conflicte de llarga data entre la brillantor observada i els models teòrics de nebuloses planetàries.

Les nebuloses planetàries es troben habitualment a tot l'univers i s'han observat en exemples famosos com la Nebulosa Hèlix i la Nebulosa Ull de Gat. Aquestes nebuloses van rebre el nom dels planetes perquè en el passat semblaven semblants en aparença a través dels telescopis.

La investigació proporciona informació valuosa sobre el cicle de vida de les estrelles i la nostra comprensió del cosmos. També ofereix una manera de mesurar la presència d'estrelles de diverses edats en galàxies llunyanes. L'estudi es va publicar a la revista Nature Astronomy.

