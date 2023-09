Els científics prediuen un futur supercontinent, però Nova Zelanda no en formarà part

By

La investigació recentment publicada suggereix que d'aquí a 250 milions d'anys, la terra de la Terra tornarà a formar un supercontinent, fusionant els set continents en una massa terrestre massiva. Es preveu que aquest supercontinent estigui centrat al voltant de l'Àfrica actual, amb Austràlia xocant a Àsia i Àfrica xocant amb Europa. L'Antàrtida, Amèrica del Nord i Amèrica del Sud s'uniran a les altres. Tanmateix, mentre aquestes masses terrestres convergeixen, Nova Zelanda, també coneguda com Aotearoa, es mantindrà davant de la costa d'Austràlia.

S'espera que el moviment de les plaques tectòniques, també conegut com a deriva continental, reunirà els continents durant els propers 250 milions d'anys. Es preveu que Austràlia es desplaci cap al nord a les cadenes d'illes del sud-est asiàtic en uns 25 milions d'anys, però a causa de la seva posició a la placa australiana, no s'espera que Nova Zelanda es trobi amb Austràlia. En canvi, Nova Zelanda es mantindrà en el viatge de la placa australiana cap al nord.

Al llarg de 75 milions d'anys, s'espera que Nova Zelanda arribi a l'equador, aproximadament al mateix temps que Àfrica, Àsia, Austràlia i Europa convergeixen per formar el supercontinent. Després, Nova Zelanda seguirà cap al sud a un ritme més lent i, finalment, acabarà entre els 20 i els 30 graus de latitud per sota de l'equador.

No obstant això, es preveu que la vida a la futura Nova Zelanda estigui lluny de ser agradable. La presència del supercontinent a l'oest farà que les illes del nord i del sud siguin "banyades per mars tropicals calents", fent que Nova Zelanda sigui inhabitable. S'espera que la formació del supercontinent alliberi gasos d'efecte hivernacle, inclòs el diòxid de carboni, de l'activitat volcànica, donant lloc a un augment significatiu de les temperatures globals.

Segons un model informàtic, l'atmosfera podria contenir gairebé un 50% més de diòxid de carboni en 250 milions d'anys en comparació amb l'actual. La combinació de l'augment dels gasos d'efecte hivernacle, l'augment de l'energia solar i l'absència de mars refredats faria que el supercontinent sigui inhòspit per a la majoria de les formes de vida. Gairebé la meitat de la massa terrestre es convertiria en desert, amb temperatures superiors als 40 graus centígrads en moltes zones.

Tot i que aquest escenari futur sembla llunyà, destaca la importància de l'acció climàtica per mantenir el planeta en condicions més fresques i habitables. La investigació serveix com a recordatori que mantenir un clima hospitalari és crucial per a la supervivència i el benestar de les generacions presents i futures.

Definicions:

– Supercontinent: una gran massa terrestre que consta de diversos continents units.

– Moviment tectònic/deriva continental: el moviment gradual i la col·lisió de les plaques tectòniques de la Terra.

– Gas d'efecte hivernacle: gas que contribueix a l'efecte hivernacle en absorbir la radiació infraroja, provocant un augment de la temperatura de la Terra.

– Mantell: Una capa sota l'escorça terrestre que flueix lentament a causa de la calor del planeta.

