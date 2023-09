Els científics observen excitons estables de Hubbard a Mott Insulator

By

Un equip de científics de l'Institut Tecnològic de Califòrnia, dirigit pel doctor David Hsieh, ha fet un descobriment innovador en el camp de la física de la matèria condensada. Han observat proves d'excions Hubbard estables en un aïllant Mott antiferromagnètic fotodopat. Aquesta troballa emocionant, publicada a Nature Physics, ofereix noves idees sobre el comportament dels excitons en materials que desafien les regles convencionals del comportament dels electrons.

Els excitons són partícules compostes que sorgeixen quan un electró i un forat interactuen mitjançant forces electrostàtiques. Normalment es troben en materials semiconductors i han estat ben estudiats. Tanmateix, el seu comportament canvia quan entrem al regne dels aïllants Mott. Els aïllants de Mott són materials que obliguen els electrons a llocs específics de gelosia a causa de fortes interaccions coulombiques, creant un interval de banda diferent. En els aïllants de Mott, pot sorgir l'excitó de Hubbard, una nova quasipartícula. L'existència d'excitons estables de Hubbard com a quasipartícules s'ha teoritzat durant molt de temps, però va romandre una qüestió oberta.

El Dr. Hsieh i el seu equip es van motivar per estudiar aquests sistemes a causa del seu interès en materials amb electrons fortament interactius. Els aïllants Mott, amb el seu únic bandgap i ordre antiferromagnètic, van proporcionar un entorn ideal per investigar els excitons de Hubbard. Les interaccions antiferromagnètiques es produeixen quan els spins d'electrons veïns s'alineen en direccions oposades, donant lloc a un ordre magnètic dins del material.

Detectar i comprendre els excitons de Hubbard és un repte a causa de la complexa interacció de les interaccions electròniques, l'ordre antiferromagnètic i la naturalesa efímera d'aquests excitons. Tanmateix, l'equip va desenvolupar una configuració experimental utilitzant l'aïllant Mott Sr2IrO4 i l'espectroscòpia de terahertz per capturar la resposta transitòria del material en temps real. Els resultats van mostrar una empremta digital distintiva que va confirmar l'existència d'un fluid excitònic Hubbard dins de Sr2IrO4.

El descobriment dels excitons Hubbard estables als aïllants Mott ha obert noves possibilitats tant per a la comprensió fonamental com per a les aplicacions pràctiques. La investigació futura podria centrar-se a comprendre els mecanismes d'unió dels excitons de Hubbard, les seves interaccions amb diferents estats magnètics i les seves possibles aplicacions tecnològiques. Aquest estudi innovador marca un avenç significatiu en la nostra comprensió dels excitons i el seu comportament en materials complexos.

– Article original: Nature Physics (DOI: 10.1038/s41567-023-02187-0)