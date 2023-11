Explorant els secrets dels quarks i els gluons: revelant l'efecte del con mort

By

Els col·lisionadors de partícules han estat durant molt de temps eines essencials per a l'exploració científica, i el seu darrer avenç a l'experiment A Large Ion Collider Experiment (ALICE) del CERN ha revelat un fenomen que es va predir fa tres dècades. Mitjançant tècniques complexes i anàlisis innovadores, un equip de col·laboradors d'ALICE va observar amb èxit la formació d'un efecte de "con mort" al voltant dels quarks pesats, donant llum a les lleis que regeixen les interaccions entre quarks i gluons.

Aquest assoliment innovador va ser possible gràcies als esforços col·laboratius de més de 1,000 autors de 149 institucions d'arreu del món. L'efecte del con mort, una predicció de la cromodinàmica quàntica, la teoria de la interacció forta, ha eludit fins ara l'observació directa.

ALICE, situada al Gran Col·lisionador d'Hadrons, treballa produint quarks i gluons energètics. La força forta fa que aquestes partícules emetin quarks i gluons addicionals, donant lloc a un procés semblant a una cascada. La cascada finalment culmina amb la formació d'hadrons detectables. Tanmateix, el que fa que aquest descobriment sigui realment notable és la revelació que els quarks pesats estan envoltats per un con mort, una regió "buida" on no poden emetre cap gluó.

Mitjançant el desenvolupament de noves tècniques que utilitzen subestructura de raig i mètodes analítics, l'equip d'anàlisi principal del Laboratori Nacional d'Oak Ridge va poder associar partícules filles amb la subestructura de cascades de quark i gluó. Mitjançant aquest enfocament, van accedir al procés en cascada de quarks d'encant i van observar directament l'efecte del con mort. En conseqüència, aquesta mesura va proporcionar informació sobre la massa de quarks d'encant abans de la seva unió als hadrons.

Tot i que aquest descobriment consolida aspectes fonamentals de la teoria de la interacció forta, també ofereix una visió de les possibilitats de recerca futures. Els científics ara poden investigar l'efecte del con mort dels quarks més pesats que el quark charm, com ara els quarks inferiors o superiors, així com explorar la seva aparició en col·lisions d'ions pesats.

Aquest avenç significatiu va ser possible gràcies al generós suport de l'Oficina de Ciència d'Energia, programa de Física Nuclear. Mitjançant l'exploració i la col·laboració contínues, estem desvetllant els misteris que envolten els quarks, els gluons i les forces que configuren la nostra comprensió de l'univers.

FAQ

Què és un efecte de con mort?

L'efecte del con mort es produeix quan un quark pesat està envoltat per una regió on no pot emetre cap gluó, donant lloc a una zona "buida" o inactiva.

Què és la cromodinàmica quàntica?

La cromodinàmica quàntica és la teoria que descriu la forta interacció entre quarks i gluons, les partícules fonamentals que formen hadrons compostos com els protons i els neutrons.

Què són els quarks i els gluons?

Els quarks i els gluons són els blocs de construcció de partícules compostes anomenades hadrons. Els quarks són partícules elementals que es presenten en sis tipus, i els gluons són els mediadors de la força forta que uneix els quarks.

Què és ALICE?

ALICE és un experiment massiu realitzat al Large Hadron Collider del CERN. Té com a objectiu estudiar les propietats i el comportament de la matèria a densitats d'energia extremes per aprofundir en la nostra comprensió de les forces i partícules fonamentals que formen l'univers.