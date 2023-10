Una estrella en explosió capturada pel telescopi espacial James Webb de la NASA podria resoldre el misteri més gran de l'univers

By

Els investigadors han estat lluitant amb la "tensió del Hubble", una discrepància que sorgeix quan es mesura l'expansió de l'univers mitjançant dos mètodes diferents. El primer mètode consisteix a mesurar la radiació còsmica de fons de microones (CMB), que és l'energia residual del Big Bang. El segon mètode es basa en la constant de Hubble, que determina la velocitat amb què les galàxies i les supernoves s'allunyen de la Terra. La constant de Hubble produeix constantment valors més alts en comparació amb les mesures de CMB, creant un conflicte no resolt.

En un avenç, el telescopi espacial James Webb (JWST) de la NASA va capturar una imatge d'una supernova de tipus 1a anomenada SN H0pe, oferint noves idees per resoldre la tensió del Hubble. La imatge revela l'estrella que explota com una ratlla de llum taronja, resultat de la lent gravitatòria. La lent gravitatòria es produeix quan la llum travessa l'espai deformada per la intensa atracció gravitatòria d'un objecte astronòmic.

L'efecte de lents actua com una lupa, permetent als astrònoms mirar més endins a l'espai que mai. Tot i que l'arc de llum sembla ser tres estrelles separades, en realitat és la mateixa supernova duplicada dues vegades a causa de la lent gravitatòria causada per una galàxia en primer pla, situada a 4.5 milions d'anys llum de distància de la Terra.

Els astrofísics que van analitzar les dades van trobar que la llum de la supernova amb lents es troba a 16 milions d'anys llum de distància de la Terra. Aquesta antiga supernova de tipus 1a ofereix una oportunitat única per resoldre el problema de la tensió del Hubble.

Mitjançant l'estudi d'aquesta supernova, els investigadors poden obtenir informació valuosa sobre els mecanismes darrere de l'expansió de l'univers i, potencialment, conciliar la disparitat entre les mesures constants de CMB i Hubble. Amb l'ajuda del telescopi espacial James Webb, els científics estan un pas més a prop d'esbrinar un dels misteris més desconcertants de l'univers.

