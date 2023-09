Els investigadors fan créixer amb èxit ronyons humanitzats en porcs

By

Els investigadors de la Xina han assolit una fita significativa en el camp del trasplantament d'òrgans fent créixer amb èxit ronyons en fase inicial, formats principalment per cèl·lules humanes en porcs. Aquest avenç ens acosta un pas més a poder produir òrgans en animals que eventualment poden ser trasplantats a humans. El trasplantament de ronyó està especialment demandat, amb prop de 89,000 nord-americans actualment a la llista d'espera per a un ronyó.

Segons Mary Garry, professora de medicina de la Universitat de Minnesota, poder generar òrgans humans en porcs podria tenir un impacte significatiu en la reducció del nombre de pacients a la llista d'espera de trasplantament a tot el món. Si bé el concepte de crear quimeres animal-humans s'ha explorat durant dècades, aquest estudi representa un avenç notable en aquest camp.

L'equip de científics dels Instituts de Biomedicina i Salut de Guangzhou va injectar més de 1,800 embrions de porc amb cèl·lules mare humanes i els va transferir a l'úter de les femelles. Els embrions quimèrics es van permetre desenvolupar fins a 28 dies abans que els embarassos es detinguessin per a un examen posterior. Els investigadors van recollir cinc embrions, tots els quals contenien ronyons que estaven creixent amb normalitat i constaven de fins a un 65% de cèl·lules humanes.

Els intents anteriors d'integrar cèl·lules humanes i porcines s'havien enfrontat a reptes, ja que les cèl·lules porcines tendien a competir i provocar la mort de les cèl·lules humanes. Tanmateix, els investigadors d'aquest estudi van utilitzar una eina d'edició de gens anomenada Crispr per desactivar dos gens responsables del desenvolupament del ronyó del porc. Això va crear un microambient on els ronyons humanitzats podien prosperar. Convertint cèl·lules humanes normals en cèl·lules mare pluripotents i millorant les seves possibilitats d'integració amb cèl·lules porcines, els embrions es van desenvolupar amb èxit.

Tot i que els ronyons d'aquest estudi mostraven estructures característiques del desenvolupament normal dels ronyons, encara no se sap si s'haurien continuat desenvolupant en òrgans plenament funcionals. A més, s'han plantejat preocupacions sobre el potencial de càncer a causa de l'edició gènica de les cèl·lules humanes. Es necessitarien proves exhaustives amb animals per garantir la seguretat dels òrgans cultivats amb aquestes tècniques.

Malgrat els reptes, els científics implicats en aquest estudi creuen que els porcs són animals donants ideals a causa de les seves similituds anatòmiques i de mida d'òrgans amb els humans. Com que el temps d'espera mitjà per a un trasplantament de ronyó és de tres a cinc anys, la demanda d'òrgans trasplantables supera amb escreix l'oferta. Aquesta investigació innovadora aporta esperança per superar potencialment aquesta crisi d'escassetat d'òrgans en el futur.

