Desbloquejant els secrets de Mart: nous coneixements sobre l'interior del planeta

Les ones sísmiques provocades per l'impacte d'un meteorit a Mart han revelat revelacions intrigants sobre l'interior profund del planeta. Aquestes troballes innovadores desafien les suposicions de llarga data i proporcionen als científics coneixements valuosos sobre l'anatomia del nostre planeta veí.

Les dades sísmiques recollides per l'aterratge InSight de la NASA il·luminen la presència d'una capa de roca fosa no descoberta prèviament que envolta el nucli metàl·lic líquid de Mart. Ara s'entén que aquest component més íntim és més petit i més dens del que es creia anteriorment, cosa que indica un canvi significatiu en la nostra comprensió de l'estructura interna de Mart.

Quan les ones sísmiques viatgen a través de diferents materials dins d'un planeta, inclosos els generats per impactes de meteorits, la seva velocitat i forma canvien. Les dades adquirides de l'instrument sismòmetre d'InSight han permès als científics obtenir una imatge més clara de la composició interna de Mart.

L'impacte d'un meteorit a Tempe Terra, una regió de les terres altes marcianes, el 18 de setembre de 2021, va provocar un terratrèmol de magnitud 4.2 i va deixar enrere un cràter d'aproximadament 425 peus (130 metres) d'amplada. Curiosament, aquest impacte es va produir al costat oposat de Mart de la ubicació d'InSight a Elysium Planitia, una regió de planes.

Les ones sísmiques generades per aquest esdeveniment van penetrar a l'interior profund del planeta, inclòs el nucli, oferint una visió sense precedents. Abans d'aquest descobriment, els científics només podien observar reflexos de la part superior del nucli de Mart, no les ones sísmiques que el travessen.

Mitjançant l'anàlisi del comportament d'aquestes ones, els investigadors han identificat la presència d'una capa de silicat fos, d'aproximadament 90 milles (150 km) de gruix, que envolta el nucli. Aquesta regió fosa, situada al mantell, la part interior del planeta, era desconeguda anteriorment.

A més, els investigadors van calcular una nova mida per al nucli de Mart, estimant que el seu diàmetre era d'uns 2,080 km (3,350 milles), un 30% més petit que les estimacions anteriors. També van trobar que el mantell, que es troba entre l'escorça exterior i el nucli del planeta, s'estén aproximadament 1,055 milles (1,700 km) per sota de la superfície.

A diferència de la Terra, Mart posseeix una capa totalment o parcialment fosa al voltant del seu nucli. Un estudi indica la presència d'una capa totalment fosa, mentre que l'altre suggereix que està parcialment fos a la part superior. La capa fosa i parcialment fosa està formada principalment per silicats enriquits en ferro i elements productors de calor radioactius, diferents del mantell sòlid sobrejacent.

Estudis posteriors revelen que el nucli de Mart es compon principalment de ferro i níquel, juntament amb elements més lleugers com el sofre, l'oxigen, el carboni i l'hidrogen. Aquests elements més lleugers representen aproximadament el 9-15% de la composició del nucli en pes, que és inferior al que es creia anteriorment, però comparable al nucli de la Terra.

Aquesta investigació innovadora desafia la nostra comprensió de l'estructura interna de Mart i subratlla la complexitat dels planetes com a sistemes diversos. Mart, amb un diàmetre d'unes 4,220 milles (6,791 km) en comparació amb els 7,926 milles (12,755 km) de la Terra, continua captivant científics i astrònoms per igual.

FAQ:

P: Què van revelar les ones sísmiques de l'impacte del meteorit a Mart?

R: Les ones sísmiques van descobrir una capa de roca fosa fins ara desconeguda que envoltava el nucli metàl·lic líquid de Mart.

P: Com van reunir els científics les dades sísmiques?

R: Les dades les va recollir l'aterratge InSight de la NASA, que té un instrument sismòmetre.

P: On es va produir l'impacte del meteorit?

R: L'impacte del meteorit va tenir lloc a la regió de Tempe Terra de Mart.

P: En què difereix l'interior de Mart del de la Terra?

R: Mart té una capa fosa o parcialment fosa al voltant del seu nucli, mentre que la Terra no.