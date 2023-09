L'equip internacional completa la seqüenciació del cromosoma Y, revelant nous gens codificants de proteïnes

By

Un equip internacional d'investigadors ha completat amb èxit la seqüenciació del cromosoma Y, el cromosoma sexual masculí. La investigació innovadora també ha portat al descobriment de 41 gens addicionals que codifiquen proteïnes, obrint noves vies per a més investigacions sobre el risc de malalties i la biologia humana.

Fins fa poc, faltava una part important del cromosoma Y del genoma de referència, cosa que representava un repte per als investigadors. Tanmateix, els avenços en tecnologia i algorismes bioinformàtics han permès a l'equip superar aquest obstacle i seqüenciar completament el cromosoma sexual masculí.

La seqüenciació del cromosoma Y ha afegit 30 milions de bases noves a la referència del genoma humà. A més, ha revelat 41 gens codificadors de proteïnes desconeguts anteriorment. Aquesta seqüència completa del cromosoma Y proporciona un recurs valuós per estudiar les variacions genètiques que poden afectar els trets humans i les malalties.

L'estructura del cromosoma Y, que s'havia mantingut esquiva durant dècades, ara s'entén millor. La seqüenciació ha proporcionat un diagrama de cablejat dels interruptors genètics que s'activen pel cromosoma Y, molts dels quals són crítics per al desenvolupament masculí. Els científics ara poden utilitzar aquest mapa per aprofundir en les contribucions genètiques a la reproducció i altres trets específics dels homes.

El procés de seqüenciació va ser particularment difícil a causa dels patrons moleculars repetitius i les seqüències palindròmiques que es troben al cromosoma Y. Tanmateix, el nou mètode de seqüenciació va permetre als investigadors identificar i entendre aquestes seqüències complexes, proporcionant una visió més completa del cromosoma sexual masculí.

La seqüència completa del cromosoma Y va ser possible gràcies als esforços col·laboratius de més de 100 investigadors d'arreu del món. La investigació va ser dirigida per l'Institut Nacional de Recerca del Genoma Humà i el consorci Telomere-to-Telomere.

Aquest assoliment significatiu avançarà molt en la nostra comprensió de la biologia humana i pot contribuir a avenços en la investigació del càncer. A més, ara es pot explorar més a fons la variabilitat observada al cromosoma Y entre individus, cosa que pot conduir a una millor comprensió dels riscos de malaltia.

La finalització de la seqüenciació del cromosoma Y marca una fita important en la genòmica i prepara les bases per a futurs descobriments en el camp. Els investigadors ara poden dissenyar experiments per provar l'impacte i la funció de parts del cromosoma Y abans no explorades, donant llum al seu paper en la salut i el desenvolupament humà.

