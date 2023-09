Els cucs paràsits manipulen les formigues per navegar per les fulles d'herba

Un estudi recent ha revelat que els cucs paràsits coneguts com a trematodes hepàtiques de lanceta tenen una estratègia més sofisticada per infectar les formigues del que es pensava anteriorment. Aquests cucs obliguen les formigues a pujar per les fulles d'herba i després tornar a baixar quan el temps fa massa calor. El propòsit d'aquesta manipulació és augmentar les possibilitats que les formigues siguin menjades per animals més grans, permetent que els cucs continuïn el seu cicle vital.

Els tremots del fetge de lanceta viuen principalment a l'interior de les vaques o altres remugants que pasturan quan són adults. Els cucs dipositen ous a l'herba a través de l'excreció de la vaca, que després són menjats pels cargols. Dins dels cargols, els cucs arriben al següent estadi larvari i es reprodueixen asexualment. Els cargols reaccionen a la infestació formant quists al voltant dels cucs, que finalment són tossits i ingerits per les formigues juntament amb les larves de cuc.

Un cop dins d'una formiga, les larves entren en la seva següent etapa de vida. La majoria migren a l'estómac de la formiga, però una d'elles farà el seu camí cap al cervell i prendrà el control. Aleshores, la formiga infectada es veu obligada a pujar a la part superior d'una fulla d'herba i enganxar-se, donant l'oportunitat als animals més grans de menjar-se la formiga i els cucs. Els cucs finalment arriben a l'edat adulta dins del seu últim hoste, es mouen al fetge, s'alimenten, s'aparellen i ponen ous per reiniciar el cicle.

Un equip d'investigadors de la Universitat de Copenhaguen va decidir investigar més aquest complex procés. Van estudiar més d'un miler de formigues infectades en un bosc de Dinamarca i van trobar que la temperatura tenia la major influència en el comportament de les formigues. Les formigues es quedaven a l'herba durant els dies freds, però tornaven a arrossegar-se els dies càlids. Això suggereix que els cucs manipulen les formigues a la nit i al matí per situar-les a l'herba quan els animals de pastura estan actius i després protegir-les del sol durant el dia.

Aquestes troballes posen de manifest la complexitat del comportament dels paràsits i la necessitat de més investigacions per entendre els mecanismes específics utilitzats per aquests trets per manipular el cervell de les formigues. Tot i que ocasionalment els humans poden infectar-se per trematodes hepàtiques de lanceta, aquestes infeccions són rares i els humans són hostes accidentals.

Fonts: Ecologia del comportament