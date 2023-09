Els cucs paràsits manipulen les formigues per escalar brins d'herba

Investigacions recents han revelat que els cucs paràsits, específicament els tremots del fetge de lanceta, tenen la capacitat de manipular les formigues per pujar a les fulles d'herba i després tornar a baixar quan el clima es fa massa calorós. Aquests cucs tenen un cicle vital complex que es basa en ser menjats per animals més grans per continuar el seu cicle reproductiu.

Els tremots del fetge de lanceta viuen principalment com a adults dins de vaques o altres remugants que pasturan. No obstant això, per arribar al seu amfitrió final, passen per una sèrie d'etapes. Els ous de cuc són excretats per les vaques i acaben a l'herba, on són consumits pels cargols. Dins dels cargols, els cucs arriben al seu estat larvari i es reprodueixen asexualment. Els cargols responen a la infestació formant quists al voltant dels cucs, que després es tossien com a boles de llim. Les formigues sense saber-ho consumeixen aquestes boles de llim, juntament amb les larves de cuc.

Un cop dins de la formiga, les larves creixen i migren cap a l'estómac de la formiga, mentre que una larva fa el seu camí cap al cervell de la formiga i pren el control. Aleshores, la formiga infectada és manipulada per pujar a la part superior d'una fulla d'herba i agafar-s'hi, convertint-se en un objectiu fàcil per als remugants itinerants per consumir sense voler la formiga i els paràsits. Un cop dins de l'hoste final, els cucs arriben a l'edat adulta, es traslladen al fetge, s'alimenten, s'aparellen i posen ous, reiniciant el cicle.

Investigadors del Departament de Ciències Vegetals i Ambientals de la Universitat de Copenhaguen van realitzar un estudi per entendre millor el comportament de les formigues infectades. Van observar més de 1,000 formigues infectades als boscos de Bidstrup, Dinamarca, durant 13 dies no consecutius. L'estudi va trobar que la temperatura jugava un paper important en el comportament de les formigues. Els dies freds, les formigues es quedaven principalment a l'herba, mentre que els dies més càlids tornaven a arrossegar i reprendre les seves activitats normals. Això suggereix que els cucs manipulen les formigues durant la nit i les primeres hores del matí.

L'estudi destaca la complexitat i la sofisticació d'aquests paràsits i el poc que encara en sabem. Es necessiten més investigacions per descobrir els mecanismes específics que permeten als trets manipular el cervell de la formiga. Tot i que els humans poden infestar-se ocasionalment per aquests cucs, les infeccions són rares i els humans són hostes accidentals.

font: The Guardian