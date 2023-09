El descobriment d'un fòssil de tortuga marina antiga proporciona una visió de la història de l'evolució

By

Un descobriment recent de l'Institut d'Investigació Tropical Smithsonian ha fet llum sobre la història evolutiva de les tortugues marines. Un equip de científics de Panamà ha descobert el registre fòssil més antic del gènere Lepidochelys, que inclou espècies com la cria de l'olivera i la de Kemp. El fòssil, un carapace parcialment conservat, es va trobar a la Formació Chagres del Miocè superior de Panamà.

Aquest fòssil recentment descobert data d'aproximadament 6 milions d'anys a l'època del Miocè superior. Durant aquest temps, el planeta estava experimentant un canvi cap a condicions més fredes i seques, amb l'augment de l'acumulació de gel als pols, la disminució del nivell del mar i la reducció de les precipitacions. Mitjançant l'estudi d'aquesta antiga tortuga marina, els científics esperen entendre millor com aquestes criatures es van adaptar a les condicions ambientals canviants.

Una de les troballes més significatives d'aquest descobriment és la presència de rastres d'ADN en els ossos fòssils de la tortuga marina. Mitjançant una solució coneguda com DAPI, els científics van poder identificar cèl·lules òssies conservades amb característiques semblants al nucli, cosa que indica l'existència de material genètic. Aquesta troballa és especialment notable, ja que la preservació de l'ADN només s'ha informat prèviament en dos fòssils de dinosaures.

La importància d'aquests fòssils va més enllà de la comprensió de la història evolutiva de les tortugues marines. Proporcionen informació valuosa sobre la biodiversitat de la regió del Carib durant la formació de l'istme de Panamà. L'istme separava el Carib del Pacífic i connectava Amèrica del Nord i del Sud. A més, els fòssils ofereixen pistes sobre la preservació dels teixits tous i la possible matèria viva original, com ara proteïnes i ADN. Aquest camp d'investigació emergent, conegut com a Paleontologia Molecular, explora el material genètic antic conservat en fòssils.

El descobriment d'aquest antic fòssil de tortuga marina a Panamà posa de manifest la inestimable contribució dels fòssils trobats al llarg de la costa del Carib. Aquestes troballes estan reescrivint la història dels vertebrats marins a la regió i aprofundint en la nostra comprensió de l'evolució de la vida a la Terra.

Referència de la revista:

Edwin-Alberto Cadena, Carlos De Gracia, Diego A. Combita-Romero et al. Una tortuga marina del Miocè superior de Panamà que conserva osteòcits amb potencial ADN. Revista de Paleontologia de Vertebrats. DOI: 10.1080/02724634.2023.2254356

Fonts:

– L'Institut de Recerca Tropical Smithsonian

– Revista de Paleontologia de Vertebrats