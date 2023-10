L'esdeveniment sísmic més gran a Mart no causat per un impacte de meteorits, diuen els científics

By

Un equip internacional de científics ha determinat que l'esdeveniment sísmic més gran mai registrat a Mart el 2022 no va ser el resultat d'un impacte de meteorit, sinó d'enormes forces tectòniques dins de l'escorça del planeta. El terratrèmol, amb una magnitud de 4.7, va ser detectat pel dispositiu d'aterratge InSight de la NASA el 4 de maig de 2022 i va provocar que les vibracions ressonessin a Mart durant almenys sis hores.

El descobriment d'aquest esdeveniment sísmic proporciona informació valuosa sobre l'activitat geològica de Mart. Les forces tectòniques, similars a les de la Terra, són les responsables de donar forma a la superfície del planeta. Mitjançant l'estudi d'aquestes forces, els científics esperen obtenir una millor comprensió de l'interior del planeta i la seva evolució al llarg del temps.

L'aterratge InSight, que funciona a Mart des del 2018, està equipat amb un sismòmetre dissenyat per detectar i mesurar l'activitat sísmica. Aquest instrument ha permès als científics mesurar amb precisió la mida i la ubicació de l'esdeveniment sísmic, proporcionant dades importants per a una anàlisi posterior.

Anteriorment, es creia que els impactes de meteorits eren la causa principal de l'activitat sísmica a Mart. Tanmateix, aquest darrer descobriment desafia aquesta suposició i posa de manifest la naturalesa complexa i dinàmica del planeta.

Es necessiten més investigacions per entendre completament l'activitat tectònica a Mart i les seves implicacions per al passat i el futur del planeta. L'estudi dels esdeveniments sísmics, juntament amb altres dades geològiques recollides per l'aterratge InSight, continuarà proporcionant informació valuosa sobre el funcionament intern de Mart.

Fonts:

- InSight Lander de la NASA: https://mars.nasa.gov/insight

– Equip internacional de científics: no hi ha URL disponible