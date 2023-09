La cura per a la pèrdua òssia en els astronautes és prometedora

S'ha demostrat que un medicament especialment formulat prevé la pèrdua òssia dels ratolins, cosa que podria beneficiar els astronautes a bord de l'Estació Espacial Internacional (ISS). Investigadors de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles (UCLA) i l'Institut Forsyth de Massachusetts han desenvolupat un fàrmac que no només prevé la pèrdua òssia dels ratolins que resideixen a l'ISS, sinó que també augmenta la seva densitat òssia.

L'equip va descobrir que la microgravetat provoca una disminució d'un per cent de la densitat mineral òssia (DMO) per mes d'exposició. Per combatre-ho, van utilitzar una proteïna anomenada NELL-1, que regula el creixement ossi, i la van modificar per crear un fàrmac conegut com BP-NELL-PEG que s'adreça als teixits ossis sense efectes secundaris negatius. Els ratolins tractats amb BP-NELL-PEG van mostrar un augment significatiu de la DMO en comparació amb el grup control.

Tot i que aquest avenç és prometedor per a futures missions espacials, incloses estades prolongades en microgravetat, no hi ha informació disponible sobre quan podrien començar les proves humanes de NELL-1. Fins ara, només una empresa, Bone Biologics amb seu a Massachusetts, ha dut a terme assaigs clínics amb humans utilitzant NELL-1 per tractar la malaltia degenerativa del disc en un programa pilot a Austràlia. L'estat d'aquest estudi continua sent incert.

Malgrat la cura potencial per a la pèrdua òssia en els astronautes, es necessiten investigacions addicionals per abordar altres efectes sobre la salut de l'exposició espacial, com ara els canvis cerebrals. De moment, els astronautes continuaran confiant en sessions regulars de cinta de córrer per mitigar els riscos associats a les missions espacials prolongades.

