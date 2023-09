Els científics han fet un descobriment innovador que fa llum sobre els orígens dels diamants rosats, una de les pedres precioses més cares i buscades del món. La majoria dels diamants rosats s'han descobert a la mina Argyle, ara tancada, al remot nord-oest d'Austràlia, però les raons de l'abundància d'aquestes pedres precioses segueixen sent un misteri.

En un estudi publicat a la revista Nature Communications, un equip d'investigadors australians va revelar que els diamants rosats es van formar com a resultat de la ruptura del primer supercontinent fa uns 1.3 milions d'anys. Aquest esdeveniment va portar els diamants a la superfície de la Terra, fent-los accessibles als humans.

L'autor principal de l'estudi, Hugo Olierook de la Universitat de Curtin, va explicar que la formació de diamants rosats requereix tres ingredients. El primer és el carboni, però no qualsevol carboni: ha d'estar a les profunditats de la Terra, per sota dels 150 km. El segon ingredient és la quantitat adequada de pressió per afectar la claredat dels diamants, convertint-los de clars a rosats. Finalment, l'ingredient que falta és un esdeveniment volcànic que va impulsar els diamants a la superfície de la Terra.

Utilitzant un làser més prim que un cabell humà, els investigadors van examinar cristalls en una mostra de roca d'Argyle i van determinar que els diamants van sorgir fa 1.3 milions d'anys, que és 100 milions d'anys més tard del que es creia anteriorment. Aquesta línia de temps s'alinea amb la ruptura del supercontinent, conegut com Nuna o Columbia, que es va produir fa uns 1.8 milions d'anys.

Durant aquest període de col·lisions devastadores, la pressió immensa va retorçar el color als diamants, donant-los la seva tonalitat rosa. Quan Nuna va començar a trencar-se, va activar la "cicatriu" d'aquestes col·lisions, provocant que el magma es disparés a través de la vella cicatriu i portés els diamants amb ella.

Tot i que la mina Argyle s'ha tancat, aquesta nova comprensió del procés de formació dels diamants rosats podria ajudar en els futurs esforços per localitzar gemmes similars. Les zones properes a les vores dels continents, com ara Canadà, Rússia, el sud d'Àfrica i Austràlia, que també es van veure afectades per la ruptura de Nuna, tenen el potencial de convertir-se en nous "paradisos del diamant rosa".

Tot i que s'espera que el valor dels diamants roses continuï augmentant a mesura que disminueixi l'oferta, trobar més d'aquestes gemmes rares no serà una tasca fàcil ni ràpida. No obstant això, aquest descobriment obre el camí per a l'exploració continuada i el possible descobriment de diamants roses encara més impressionants.

Font: Nature Communications.