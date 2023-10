Blanqueig de corall trobat a profunditats inesperades a l'oceà Índic

Investigadors de la Universitat de Plymouth han fet un descobriment sorprenent sobre el blanqueig del corall a l'oceà Índic. Van trobar proves de blanqueig de corall fins a 90 metres (295 peus) sota la superfície, profunditats que abans es pensava que eren resistents a l'escalfament de l'oceà. L'estudi, publicat a Nature Communications, va revelar que fins a un 80 per cent dels esculls de determinades zones del fons marí havien estat danyats per l'augment de la temperatura de l'oceà.

Tradicionalment, es creia que els corals més profunds eren resistents a l'escalfament de l'oceà perquè es pensava que les aigües més fresques que habiten es mantenen relativament estables. No obstant això, aquest estudi ha demostrat que aquest no és el cas, posant potencialment en risc els esculls a profunditats similars a tot el món pels canvis climàtics.

L'equip d'investigació va utilitzar una combinació de monitorització in situ, robots submarins i dades oceanogràfiques generades per satèl·lit per estudiar el fenomen. Van descobrir que fins i tot quan les temperatures superficials es van mantenir estables, un augment significatiu de la temperatura per sota de la superfície estava afectant el corall de les profunditats. Aquest blanqueig de les aigües profundes es va produir fins i tot quan els esculls menys profunds no mostraven signes de danys.

Tot i que l'estudi va trobar que parts de l'escull s'havien recuperat quan els investigadors van tornar el 2020 i el 2022, les troballes encara són motiu de preocupació. S'esperava que els corals mesofòtics, trobats entre 100 i 490 peus sota la superfície, mitiguessin els danys ecològics causats pel blanqueig de coralls d'aigües poc profundes a causa de l'escalfament de l'oceà. Ara bé, aquests corals també estan en perill.

L'impacte del canvi climàtic en l'oceanografia de la regió s'està amplificant pels cicles naturals, com el Nino i el dipol de l'oceà Índic. Els investigadors subratllen la necessitat urgent d'ampliar la nostra comprensió dels impactes d'aquests canvis en aquests entorns, dels quals actualment tenim un coneixement limitat.

Fonts:

– Estudi publicat a Nature Communications

– Equip de recerca de la Universitat de Plymouth