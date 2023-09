Un nou mètode d'escriptura a l'aigua descobert per físics alemanys

Els físics alemanys han desenvolupat un mètode únic per escriure en aigua i altres substrats fluids. La majoria dels mètodes d'escriptura convencionals impliquen tallar línies o dipositar tinta sobre substrats sòlids, on les forces intermoleculars ajuden a les figures escrites a mantenir la seva forma. Tanmateix, aquests mètodes no són efectius per a superfícies submergides en fluids.

L'equip d'investigació alemany volia trobar una manera d'"escriure en un fluid" sense les limitacions d'un substrat. Necessitaven un mètode que pogués contrarestar la dispersió de les línies dibuixades i emprar un petit "bolígraf" que no creés turbulències mentre es mogués pel medi fluid.

La seva solució consistia a posar la tinta directament a l'aigua i utilitzar com a ploma una microperla feta de material d'intercanvi iònic. La petita perla, que mesura entre 20 i 50 micres de diàmetre, no genera vòrtex. En alterar el valor de pH local de l'aigua, la perla atrau partícules de tinta, permetent escriure o dibuixar lletres o caràcters.

L'equip ha demostrat amb èxit el seu mètode en un petit bany maria, produint un patró de la mida del títol d'un personatge "I". El seu enfocament és prou flexible per reproduir qualsevol tipus d'escriptura que utilitzi línies contínues. El mètode podria permetre pauses entre lletres separades activant i desactivant el procés d'intercanvi d'ions, així com esborrant o corregint el que s'ha "escrit".

Els investigadors també suggereixen la possibilitat d'utilitzar altres tipus de partícules, com les escalfades per làser o micronedadors individualment dirigibles, per permetre l'escriptura paral·lela d'estructures a l'aigua i generar patrons de densitat complexos.

Tot i que aquest treball encara es troba en les seves etapes preliminars, mostra un potencial prometedor per a noves maneres d'escriure i dibuixar en substrats fluids.

Font: Small, 2023. DOI: 10.1002/smll.202303741