Un avenç en la comprensió dels Superbolts: el llamp més fort de la Terra

Els científics han fet un avenç significatiu en la comprensió de l'aparició de superbolts, que són els llamps més poderosos de la Terra. Tot i que representen menys de l'1% del total dels llamps, els superbolts són una força a tenir en compte quan xoquen. Són aproximadament 1,000 vegades més forts que la mitjana d'un llamp, causant danys importants a la infraestructura i als vaixells.

L'estudi, publicat al Journal of Geophysical Research: Atmospheres, revela que els superbolts tenen més probabilitats de colpejar quan la zona de càrrega elèctrica d'un núvol de tempesta està més a prop de la superfície terrestre o de l'oceà. Aquesta proximitat crea "punts calents" de superbolt per sobre de certs oceans i muntanyes altes. Aquesta troballa proporciona la primera explicació per a la formació i distribució de superbolts a tot el món.

L'autor principal Avichay Efraim, físic de la Universitat Hebrea de Jerusalem, va descriure els superbolts com un fenomen magnífic. Estudis anteriors han trobat que els superbolts tendeixen a agrupar-se en regions específiques, com ara l'oceà Atlàntic nord-est, el mar Mediterrani i l'altiplano al Perú i Bolívia.

Per determinar les causes d'aquesta agrupació, els investigadors van analitzar les dades dels llamps i diversos factors ambientals associats a les tempestes, com ara l'alçada de la superfície de la terra i l'aigua, l'alçada de la zona de càrrega, les temperatures de la part superior i de la base dels núvols i les concentracions d'aerosols. Contràriament als estudis anteriors, la presència d'aerosols no va tenir un efecte significatiu sobre la força del superbolt.

En canvi, els investigadors van trobar que els buits més curts entre la zona de càrrega i la superfície terrestre o de l'aigua van provocar llamps més energitzats. Quan la zona de càrrega està més a prop de la superfície, hi ha menys resistència elèctrica i un corrent més alt, donant lloc a llamps més forts. Aquesta correlació es va observar de manera consistent a les tres regions que experimenten més superbolts.

Aquest avenç proporciona informació valuosa sobre la formació de superbolts i destaca la importància de la proximitat entre la zona de càrrega i la superfície. Més investigacions en aquesta àrea podrien ajudar a desenvolupar sistemes de protecció contra llamps millorats i mitigar els danys causats per aquests intensos llamps.

Fonts:

– Journal of Geophysical Research: Atmospheres: [font]

– IANS: [font]