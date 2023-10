S'ha descobert un nou mètode per a la producció d'urea d'eficiència energètica

Investigadors de la Universitat Tecnològica de Queensland han fet un gran avenç en la producció d'urea, un fertilitzant nitrogenat molt utilitzat en l'agricultura i una matèria primera clau per a diverses indústries. Tradicionalment, la urea es sintetitza a partir d'amoníac i diòxid de carboni mitjançant el procés Haber-Bosch que consumeix molta energia.

L'equip ha desenvolupat un mètode nou que utilitza un catalitzador basat en grafè en una reacció química entre nitrogen i monòxid de carboni. El que diferencia aquest mètode és que es pot dur a terme a temperatura ambient i pressió atmosfèrica, reduint significativament les aportacions d'energia en comparació amb els mètodes de síntesi convencionals.

El doctor Junxian Liu, l'autor principal de l'estudi, afirma que aquest enfocament mostra una gran promesa per avançar en la producció d'urea. Tot i que la investigació encara es troba en l'etapa teòrica, els científics han identificat un catalitzador que podria obrir el camí per a una síntesi d'urea sostenible i eficient energèticament. Tenen previst col·laborar amb altres grups de recerca per desenvolupar i, eventualment, aplicar aquesta nova tecnologia.

La urea no només és un ingredient essencial en els fertilitzants nitrogenats, sinó que també s'utilitza en indústries com ara la farmacèutica, la cosmètica i la plàstica. Actualment, la producció d'urea mitjançant el procés Haber-Bosch consumeix al voltant del 2% de l'energia global anual. Trobar mètodes alternatius i més sostenibles per a la síntesi d'urea és crucial per reduir el consum d'energia i minimitzar l'impacte ambiental dels processos de producció.

Aquest descobriment d'un catalitzador basat en grafè que permet la síntesi d'urea a temperatura ambient i amb necessitats energètiques més baixes podria tenir implicacions importants per a diverses indústries. L'ús d'aquest catalitzador podria revolucionar la producció d'urea, fent-la més respectuosa amb el medi ambient i econòmicament viable.

font:

– Junxian Liu, Sean C. Smith, Yuantong Gu, Liangzhi Kou. Acoblament C─N habilitat per trencament d'enllaç N─N per a la producció d'urea electroquímica. Materials funcionals avançats. DOI: 10.1002/adfm.202305894