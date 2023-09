L'amor dels gats per la tonyina: explorant la ciència darrere de les seves preferències de gust

L'afinitat dels gats per la tonyina ha estat sempre un fet conegut entre els propietaris de gats. Tanmateix, els investigadors ara han descobert el motiu científic d'aquesta afició. Un estudi recent publicat a la revista Chemical Sense va revelar que els gats, com els humans, posseeixen receptors de gust per a l'umami, un dels cinc gustos primaris. L'umami dóna als aliments un sabor salat o carnós, cosa que fa comprensible per què els gats, com a carnívors obligats, s'hi atreuen.

A diferència dels receptors umami humans, els dels gats estan dissenyats específicament per unir-se a determinades substàncies químiques que es troben en altes concentracions a la tonyina. Aquests productes químics milloren l'experiència de l'umami dels gats, creant una forta preferència per la delícia de peix. La tonyina conté monofosfat d'inosina, un nucleòtid que s'uneix fortament al lloc d'unió umami únic dels gats. A més, la tonyina és rica en l'aminoàcid L-Histidina, que es considera un aminoàcid essencial per als gats i actua com un potent potenciador de l'umami.

Aquest nivell de comprensió molecular sobre les preferències de gust dels gats té el potencial de revolucionar la formulació d'aliments i medicaments per a gats. En incorporar aquests compostos específics que milloren l'umami, els fabricants poden crear productes més atractius i satisfactoris per als consumidors felins.

A mesura que s'amplia el nostre coneixement dels receptors del gust felins, obre noves vies per millorar no només la seva dieta sinó també els medicaments que reben. La capacitat de crear productes farmacèutics més agradables i efectius pot alleujar alguns dels reptes associats amb la medicació dels gats. A més, aquesta investigació proporciona informació valuosa sobre les adaptacions evolutives dels gats, donant llum sobre com els seus orígens del desert han influït en les seves preferències dietètiques.

En general, aquest estudi ajuda a desvelar els misteris darrere de l'amor inquebrantable dels gats per la tonyina i ofereix perspectives emocionants per als futurs avenços en la cuina i la salut felines.

Fonts:

- LiveScience: els investigadors descobreixen per què els gats estimen la tonyina (URL)