Els científics identifiquen desencadenants per a patògens bacterians, obrint la porta a noves estratègies de tractament

Una nova investigació realitzada a la Universitat de Nevada, Las Vegas (UNLV) està donant llum sobre els bacteris nocius i com activen determinats gens que causen malalties al cos humà. Dirigit per la microbiòloga Helen Wing, un equip de científics interdisciplinaris ha centrat la seva atenció en Shigella, un patogen bacterià mortal que és responsable de causar símptomes com calambres abdominals, febre i diarrea. Els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties estimen que les infeccions per Shigella provoquen 600,000 morts a tot el món cada any.

Un dels descobriments clau realitzats pels investigadors és el paper d'una proteïna important anomenada VirB, que actua com un "interruptor" que provoca que el bacteri provoqui malalties en humans. La proteïna s'uneix a l'ADN de Shigella, activant la malaltia. Tanmateix, l'estudi va trobar que interferir amb el procés d'unió de VirB pot evitar que Shigella causi malaltia.

La investigació, publicada a la revista mBio, s'ha guanyat el reconeixement com a "Elecció de l'editor". Quan es fan substitucions a la proteïna VirB, aquesta perd la seva capacitat d'activar els gens de virulència a Shigella, fent que el bacteri no sigui infeccioso. Aquesta troballa obre la possibilitat de desenvolupar tractaments dirigits a la proteïna VirB per combatre les infeccions per Shigella.

L'equip del laboratori de microbiologia de l'UNLV pretén obtenir una millor comprensió d'aquestes proteïnes de "canvi", que poden transformar bacteris típicament inofensius en patògens agressius. L'objectiu final és descobrir mètodes per controlar els bacteris que causen malalties i, potencialment, desenvolupar nous fàrmacs dirigits a aquestes proteïnes.

Les implicacions d'aquesta investigació s'estenen més enllà de Shigella a altres patògens. Els científics creuen que es podrien aplicar enfocaments similars a altres bacteris clínicament rellevants dirigint-se a diferents proteïnes implicades en la virulència de la malaltia. En comprendre el funcionament i les interaccions d'aquestes proteïnes, els científics esperen millorar les estratègies de tractament i alleujar la càrrega de les malalties infeccioses a tot el món.

Una de les molècules clau implicades en el procés d'unió és el trifosfat de citidina (CTP), que és crucial per a la regulació de VirB. En interferir amb la unió de CTP, els investigadors esperen desenvolupar estratègies de tractament que puguin minimitzar l'impacte de bacteris nocius com Shigella.

Aquesta investigació suposa un important pas endavant per descobrir els desencadenants dels patògens bacterians i obre la porta a noves vies de tractament i prevenció. En comprendre els mecanismes que permeten que els bacteris causen malalties, els científics poden desenvolupar estratègies més efectives per combatre aquestes infeccions i millorar la salut global.

Font: Universitat de Nevada, Las Vegas [Sense URL]