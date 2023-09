El descobriment de Capitojoppa amazonica: un nou gènere de vespes a l'Amazònia peruana

By

La Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana al Perú és coneguda per la seva increïble biodiversitat, i investigadors de la Universitat de Turku a Finlàndia han afegit al seu ric tapís de vida amb el descobriment d'un nou gènere de vespes, Capitojoppa. Els investigadors, que porten més de dues dècades estudiant la biodiversitat d'insectes a la reserva, van descriure el nou gènere en un estudi publicat recentment.

Capitojoppa pertany a la subfamília Ichneumoninae, que és coneguda per les seves vespes grans i acolorides que es troben principalment a les regions tropicals. Aquestes vespes s'alimenten d'erugues i pupes d'arnes i papallones. Els investigadors han descobert diverses espècies desconegudes dins d'aquesta subfamília, que tenen previst descriure en estudis futurs.

La Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana va guanyar protagonisme científic a finals de la dècada de 1980 quan el botànic Alwyn Gentry va documentar un nombre rècord d'espècies d'arbres en una petita àrea de la selva tropical. Des de 1998, els investigadors de la Universitat de Turku han estat estudiant la biodiversitat d'insectes a les mateixes àrees de recerca i han trobat un nombre notablement elevat d'espècies d'insectes. Va ser en aquesta regió on van descobrir Capitojoppa.

El nom Capitojoppa proporciona una visió de les característiques del gènere de vespes recentment descobert. "Capito" significa el seu cap gran, com el gènere d'ocells barbet Capito que es troba a Amèrica del Sud. La part "joppa" del nom fa referència a la semblança de Capitojoppa amb el gènere de vespes Joppa. El nom específic de l'espècie, "amazonica", es relaciona amb l'Amazones.

Els investigadors de Finlàndia també han participat en esforços de conservació a la Reserva Allpahuayo-Mishana. La regió és coneguda per la seva inigualable abundància d'espècies, i els investigadors estan estudiant com les activitats humanes, com el canvi climàtic, afecten la selva tropical.

El descobriment de Capitojoppa amazonica s'afegeix a la comprensió creixent de la increïble biodiversitat de la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana. La investigació contínua a la regió ajudarà a fer llum sobre els efectes de les activitats humanes en aquest ecosistema únic.

