El paper de la magnetocua de la Terra en la formació d'aigua a la Lluna

Un estudi recent ha fet llum sobre l'origen de l'aigua a la Lluna i suggereix que les ones d'electrons a la magnetocua de la Terra podrien ser les responsables de generar H2O congelat a la superfície lunar. Tot i que fa temps que es coneix la presència de gel a la Lluna, la font d'aquesta aigua ha continuat sent un misteri.

La investigació, dirigida per Shai Li de la Universitat de Hawaii, connecta la presència d'aigua a la Lluna amb la regió al voltant de la Terra coneguda com a magnetosfera. La magnetosfera actua com un escut, protegint la Terra de la radiació solar i de partícules còsmiques.

Quan la Lluna gira al voltant de la Terra, travessa la magnetocua, que és una cua allargada creada pel vent solar que empeny contra la magnetosfera. Aquesta cua conté partícules altament carregades, inclosos electrons i ions. La magnetocua protegeix la Lluna de les partícules carregades alhora que permet que la llum arribi a la superfície lunar.

L'estudi, basat en les dades recollides per la nau espacial Chandrayaan-1 de l'Índia, va observar que la formació d'aigua a la Lluna no va disminuir com s'esperava quan va passar per la cua del magneto. Estudis anteriors havien suggerit que la formació d'aigua a la superfície lunar es devia principalment als ions d'hidrogen dels vents solars. Tanmateix, els investigadors van descobrir que hi ha d'haver fonts addicionals de formació d'aigua a la cua de magneto.

Els investigadors proposen que els electrons d'alta energia dins de la cua de magneto reaccionen amb el sòl lunar, alliberant hidrogen atrapat que després pot formar aigua. Es preveu una investigació addicional sobre el contingut d'aigua als pols lunars durant diferents punts del pas de la Lluna a través de la cua de magneto per obtenir una millor comprensió d'aquest procés.

Aquesta investigació és significativa, ja que ajuda els científics a localitzar fonts d'aigua a la Lluna, cosa que serà crucial per a futures missions lunars a llarg termini i, potencialment, per a l'establiment d'assentaments humans.

Fonts:

1. NASA

2. Space.com

3. Alerta científica