Els científics han fet un descobriment fascinant sobre el planeta més petit del nostre sistema solar, Mercuri. Dirigits per l'astrònom Mitsunori Ozaki de la Universitat de Kanazawa al Japó, els investigadors han detectat ones de plasma "cantants" al voltant de Mercuri, que podrien ampliar la nostra comprensió de l'entorn magnètic del planeta.

Mercuri és únic perquè no té un camp magnètic fort a causa de la seva proximitat al sol. El descobriment d'aquestes ones de plasma, o sons de "xiulet", és important perquè normalment s'observen i enregistren des de les atmosferes de planetes com la Terra, Júpiter i Saturn. Tanmateix, aquesta és la primera vegada que es troben ones d'aquest tipus al voltant de Mercuri, un planeta amb una atmosfera gairebé inexistent a causa del bombardeig constant dels vents solars i la radiació del sol.

A diferència de la Terra, que té cinturons de radiació permanents com la capa d'ozó per atrapar la radiació solar, Mercuri no té aquesta protecció. Per tant, aquest nou descobriment obre oportunitats per estudiar com el vent solar configura el camp magnètic feble de Mercuri.

En els últims mesos també han sorgit altres dades interessants sobre Mercuri. Malgrat la seva manca d'atmosfera, el planeta té la seva pròpia aurora única. A més, Mercuri és conegut per la seva ràpida òrbita al voltant del sol, completant una revolució en només 88 dies terrestres. Sorprenentment, no és el planeta més calent del nostre sistema solar; aquest títol va a Venus, gràcies a la seva atmosfera densa. A més, els científics han observat que Mercuri s'està reduint gradualment, un fenomen que ha desconcertat els investigadors durant molts anys.

Aquest descobriment d'ones de plasma al voltant de Mercuri amplia el nostre coneixement sobre el planeta i el seu entorn magnètic. Presenta noves oportunitats perquè els científics aprofundeixin en els misteris de Mercuri i entenguin millor els efectes del vent solar en aquest planeta rocós.

