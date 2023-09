El descobriment de l'estructura construïda per humans més antiga del món aporta una nova llum a la tecnologia humana primitiva

Arqueòlegs britànics i africans han fet un descobriment innovador al sud d'Àfrica: evidència de l'estructura humana més antiga del món. Aquesta impressionant estructura, construïda per una espècie humana extingida fa més de mig milió d'anys, es va trobar al nord de Zàmbia en un terreny inundat d'aigua. Es creu que l'estructura, feta de fusta treballada, va servir com a via elevada o plataforma a través d'un aiguamoll o dins d'una zona humida.

Aquesta estructura recentment descoberta és almenys dues vegades més antiga que qualsevol altra estructura coneguda feta per l'home. S'espera que el seu descobriment revolucioni la comprensió arqueològica de la tecnologia humana i les habilitats cognitives primerenques. Suggereix que els primers humans tenien habilitats sofisticades en enginyeria i fusteria molt abans del que es pensava.

La pista o plataforma construïda per humans és només una petita part d'un assentament humà prehistòric més gran al llarg de la riba sud del riu Kalambo. Aquesta ubicació es troba molt a prop de les meravelles naturals notables d'una cascada de 235 metres d'alçada i un canó de 300 metres de profunditat. La topografia local única, que inclou aiguamolls, llacs i boscos fluvials, probablement va atreure els primers caçadors i recol·lectors humans a la zona.

Els arqueòlegs també han descobert eines de pedra utilitzades per tallar, picar i raspar, així com una possible llar per cuinar. Els humans prehistòrics que van viure en aquesta zona eren membres de l'espècie extinta Homo heidelbergensis, que va prosperar fa entre 600,000 i 300,000 anys. L'Homo heidelbergensis ja havia colonitzat Àfrica, Àsia occidental i Europa en aquell moment, però finalment es va extingir, possiblement a causa de la competència d'espècies humanes més avançades com l'Homo sapiens i els neandertals.

El projecte de recerca Deep Roots of Humanity, una col·laboració entre el Regne Unit, Bèlgica i Zàmbia, va liderar les investigacions arqueològiques durant els últims quatre anys. Es van utilitzar tècniques de datació per luminescència per determinar l'edat de l'estructura i altres troballes. Segons el professor Larry Barham, director del projecte, aquest descobriment desafiarà les percepcions existents de les espècies humanes extintes i proporcionarà noves idees sobre l'evolució humana.

Definicions:

– Pista elevada: via elevada, sovint construïda com a mitjà per travessar terrenys difícils com ara aiguamolls o aiguamolls.

– Prehistòric: Fa referència a un període anterior a la història registrada, normalment el temps anterior al desenvolupament del llenguatge escrit i a la invenció dels sistemes d'escriptura.

– Datació per luminescència: mètode utilitzat per determinar l'edat de minerals o artefactes mesurant la radiació acumulada al llarg del temps.