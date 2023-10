L'estructura construïda per humans més antiga del món descoberta al sud d'Àfrica

Arqueòlegs del Regne Unit, Bèlgica i Zàmbia han descobert l'estructura construïda per humans més antiga del món al sud d'Àfrica. Aquesta estructura, que té almenys mig milió d'anys, estava feta de fusta treballada i probablement es va utilitzar com a via elevada o plataforma elevada en una zona humida. El descobriment es va fer en un sòl inundat d'aigua al nord de Zàmbia i és el doble d'antiguitat que qualsevol estructura feta per l'home coneguda anteriorment. S'espera que aquesta troballa canviï la comprensió dels arqueòlegs de la tecnologia humana i les habilitats cognitives primerenques.

L'estructura de fusta és només una petita part d'una presència humana prehistòrica més gran al llarg de la riba sud del riu Kalambo. La zona, coneguda per les seves meravelles naturals, una cascada de 235 metres d'alçada i un canó de 300 metres de profunditat, probablement va atreure els primers caçadors i recol·lectors humans a la regió. Les caigudes i la variada topografia local van proporcionar recursos i oportunitats per a la caça i la recol·lecció. El veïnatge immediat de les cascades tenia aiguamolls, petits llacs, vies fluvials, boscos fluvials i una plana inundable fèrtil. El riu desemboca al llac Tanganyika, que és ric en peixos i hauria atret animals.

Els arqueòlegs han trobat dues parts de l'estructura de fusta: una secció d'1.4 metres de llarg del tronc d'un arbre i una soca d'arbre. Aquests van ser modificats per fusters prehistòrics. També van descobrir eines de pedra per tallar, picar i raspar, així com una possible llar de foc per cuinar. Els humans prehistòrics que hi van viure eren membres de l'espècie ara extinta Homo heidelbergensis, que va florir fa entre 600,000 i 300,000 anys.

El projecte de recerca, anomenat 'Deep Roots of Humanity', va comptar amb experts de les universitats de Liverpool, Aberystwyth, Royal Holloway i Lieja, així com de la Junta de Museus Nacionals de Zàmbia i la Comissió Nacional de Conservació del Patrimoni. Es van utilitzar tècniques de datació per luminescència per determinar l'edat de les troballes. El professor Larry Barham, director del projecte, va dir que aquest descobriment està canviant la nostra comprensió d'una espècie d'éssers humans extingida durant molt de temps.

Fonts:

– Naturalesa (informe acadèmic): [enllaç]

– Projecte de recerca Deep Roots of Humanity i Universitat de Liverpool: [enllaç]