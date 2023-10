Els geocientífics descobreixen Zealandia, un continent amagat, que altera la nostra comprensió de la història de la Terra

Els investigadors han fet un descobriment innovador que desafia la nostra percepció de la geografia de la Terra. Un continent amagat conegut com Zealandia, o Te Riu-a-Māui en llengua maorí, fa gairebé 375 anys que s'amaga a la vista. El fet que aquesta massa terrestre existeixi ha estat objecte d'especulació al llarg dels anys, però només l'any 2017 els geòlegs finalment van confirmar la seva existència.

Zealandia s'estén per aproximadament 1.89 milions de milles quadrades, cosa que la fa més gran que el subcontinent indi. Una vegada va formar part del supercontinent Gondwana, que també incloïa l'est d'Austràlia i l'Antàrtida occidental fa uns 500 milions d'anys. Es creu que l'explorador holandès Abel Tasman va trobar Zealandia per primera vegada l'any 1642 durant la seva recerca de l'esquiv "Gran Continent Sud". Tot i que no va trobar la nova terra, sí que va recollir informació de la gent maorí local, que va revelar la presència d'una massa continental important a l'est.

El que fa que Zealandia sigui única és que la majoria es troba sota la superfície de l'oceà. Els geòlegs del Zealand Crown Research Institute GNS Science han utilitzat Zealandia com a exemple per destacar com una cosa tan important pot romandre amagada durant segles. El procés pel qual Zealandia es va separar de Gondwana encara no s'entén completament, però desafia la nostra comprensió de la tectònica de plaques.

A més, el descobriment de Zealandia planteja preguntes intrigants sobre com es defineixen els continents. Tot i que tots els continents de la Terra estan formats per nombrosos països, Zealandia només té tres territoris. Aquesta distinció desafia les definicions tradicionals i impulsa una exploració més profunda de la història geològica del nostre planeta.

FAQ:

P: On es troba Zealandia?

R: Zealandia es troba principalment sota l'aigua al sud-oest de l'oceà Pacífic.

P: Què tan gran és Zealandia?

R: Zealandia cobreix aproximadament 1.89 milions de milles quadrades, que és més gran que el subcontinent indi.

P: Quan es va descobrir Zealandia per primera vegada?

R: Zealandia es va trobar per primera vegada l'any 1642 per l'explorador holandès Abel Tasman durant la seva recerca del "Gran Continent Sud".

P: Com es va confirmar l'existència de Zealandia?

R: Els geòlegs van confirmar l'existència de Zealandia el 2017 mitjançant una àmplia investigació i anàlisi de dades geològiques.

P: Què fa que Zealandia sigui única?

R: Zealandia es troba principalment submergida sota la superfície de l'oceà i desafia la nostra comprensió de la tectònica de plaques i la definició del continent.