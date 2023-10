La missió OSIRIS-REx de la NASA descobreix una sorprenent composició de mostres d'asteroides

By

Els científics que participen en la missió OSIRIS-REx de la NASA es van sorprendre per les troballes inesperades quan van obrir el recipient que allotjava la mostra recollida de l'asteroide Bennu, proper a la Terra. L'excedent de material fosc i de gra fi que s'adhereix a la tapa i la base del recipient podria proporcionar informació valuosa sobre la composició de l'asteroide.

La finalització de la missió OSIRIS-REx va marcar una fita important per a la NASA. Després d'un viatge de 7 anys viatjant una distància de 3.86 milions de milles, la nau espacial va aterrar amb èxit al desert d'Utah el 24 de setembre, després d'una maniobra de tocar i anar a la superfície de Bennu.

L'octubre de 2020, la nau espacial va utilitzar el seu TAGSAM (mecanisme d'adquisició de mostres Touch-and-Go) per alterar la superfície de Bennu i recollir una mostra. L'abundància de material recollit era tan gran que es va observar que les partícules es desplaçaven a l'espai abans que el capçal de la mostra estigués garantit al recipient.

El descobriment inesperat va impulsar els científics a considerar la possibilitat de dur a terme un examen ràpid dels materials trobats a l'interior del recipient. En estudiar el material fosc i de gra fi que s'adhereix a les superfícies del contenidor, els investigadors esperen obtenir informació valuosa sobre la composició i l'origen de Bennu.

Comprendre la composició d'asteroides com Bennu és crucial perquè els científics desvelin els misteris de la formació i l'evolució del nostre sistema solar. Mitjançant l'anàlisi de les mostres obtingudes de Bennu, els investigadors pretenen desxifrar el paper de l'asteroide en les primeres etapes del sistema solar i, potencialment, obtenir informació sobre els orígens de la vida a la Terra.

Aquesta troballa inesperada obre noves vies per a la investigació i posa de manifest la importància de missions espacials com OSIRIS-REx per ampliar el nostre coneixement de l'univers i el nostre lloc dins d'ell.

