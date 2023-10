El nou asteroide "Polymnia" planteja preguntes sobre elements desconeguts

Un estudi recent realitzat per la Universitat d'Arizona ha descobert un asteroide anomenat "Polymnia" que desafia els elements coneguts a la Terra. L'estudi, publicat a l'European Physical Journal Plus, revela que Polyhymnia té una densitat superior a qualsevol element que es trobi al nostre planeta, cosa que suggereix l'existència d'un element que actualment està absent de la nostra taula periòdica.

Polyhymnia es troba al cinturó d'asteroides entre Mart i Júpiter, i es classifica com un asteroide "prop de la Terra" per la seva proximitat al nostre planeta. Tot i que els asteroides poden semblar poc importants, les seves composicions han fascinat tant els astrofísics com els científics de la NASA. De fet, la NASA està perseguint activament Polyhymnia per obtenir mostres i investigar més les seves propietats.

Johann Rafelski, professor de física de la Universitat d'Arizona, va comentar el descobriment, afirmant que si asteroides com Polyhymnia contenen elements superpesants, planteja preguntes sobre com es van formar aquests elements i per què no s'han descobert en cap altre lloc. La densitat de Polyhymnia supera fins i tot els elements més densos coneguts a la Terra, com l'osmi, conegut per tenir el major nombre de protons.

L'equip de la Universitat d'Arizona ha classificat Polyhymnia com un "CUDO" (Compact Ultradense Object), cosa que indica la presència de components que actualment són desconeguts per la humanitat. Es creu que aquest element es manté estable amb un nombre atòmic de 164, cosa que indica una densitat significativament més alta que qualsevol element que coneixem actualment.

La NASA ja ha començat a desenvolupar plans per llançar una nau espacial no tripulada per estudiar i recuperar mostres de Polyhymnia. Aquesta missió segueix una col·laboració recent entre la Universitat d'Arizona i la NASA, que va portar amb èxit mostres d'un asteroide anomenat Bennu. Es va trobar que aquestes mostres eren riques en carboni, cosa que suggereix la possibilitat de metalls valuosos dins dels asteroides.

El descobriment de Polyhymnia i la seva peculiar densitat planteja qüestions interessants sobre l'existència d'elements desconeguts a l'univers i com es formen. La propera missió d'estudiar i recuperar mostres d'aquest asteroide proporcionarà informació valuosa sobre els misteris del nostre sistema solar.

Definicions:

– Asteroide: petit cos rocós que orbita al voltant del sol, que normalment es troba al cinturó d'asteroides entre Mart i Júpiter.

– Densitat: La massa d'una substància per unitat de volum.

– Element: Substància que no es pot descompondre en substàncies més simples per mitjans químics. Els elements es representen mitjançant símbols a la taula periòdica.

– Taula periòdica: una disposició tabular dels elements químics, organitzada en funció del seu nombre atòmic, configuració electrònica i propietats químiques recurrents.

– Protó: partícula subatòmica amb càrrega positiva, que es troba al nucli d'un àtom.

Fonts:

– Estudi publicat a l'European Physical Journal Plus

- Comunicat de premsa de la Universitat d'Arizona