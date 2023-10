Desenvolupament d'un model per predir l'activació dels receptors d'estrògens als segells del Baikal per contaminants ambientals

Investigadors del Centre d'Estudis del Medi Ambient Marí (CMES) de la Universitat d'Ehime han desenvolupat un model que pot predir la capacitat dels contaminants ambientals per activar els receptors d'estrògens als segells del Baikal. Aquest estudi va utilitzar tant experiments in vitro com simulacions per ordinador per avaluar el potencial d'activació de bisfenols (BPs) i bifenils policlorats hidroxilats (OH-PCB) en els subtipus α (bsERα) i β (bsERβ) del receptor d'estrògens.

Els experiments in vitro van revelar que la majoria de BP i OH-PCB presentaven activitat semblant als estrògens contra els dos subtipus bsER. Entre els BP provats, el bisfenol AF va demostrar l'activitat semblant als estrògens més forta. De la mateixa manera, 4′-OH-CB50 i 4′-OH-CB30 van mostrar l'activitat més forta entre els OH-PCB provats contra bsERα i bsERβ, respectivament.

Per investigar més com aquests contaminants ambientals s'uneixen a bsER, es van realitzar simulacions d'acoblament per ordinador. A partir dels resultats d'aquestes simulacions i de les propietats estructurals dels contaminants, es van desenvolupar models de relació quantitativa estructura-activitat (QSAR) per als dos subtipus bsER. Aquests models van predir amb precisió el potencial d'activació de cada contaminant ambiental en els experiments in vitro, distingint entre els compostos que s'activen i els que no s'activen tant per a bsERα com per a bsERβ. Els investigadors també van identificar factors importants que influeixen en el potencial d'activació dels contaminants.

A més, els investigadors van construir amb èxit un model QSAR que prediu el potencial d'activació dels receptors d'estrògens (ER) del ratolí mitjançant el mateix mètode. Això demostra l'aplicabilitat d'aquest enfocament de modelització a diferents espècies.

El desenvolupament d'aquest model és un pas important per entendre i predir els efectes dels contaminants ambientals sobre el sistema endocrí de les foques del Baikal. Proporciona una eina valuosa per avaluar els riscos potencials d'aquests contaminants i informar els esforços de conservació d'aquesta espècie vulnerable.

Font: Hoa Thanh Nguyen et al, "Simulacions in silico i descriptors moleculars per predir les potències de transactivació in vitro dels receptors d'estrògens del foc Baikal per contaminants ambientals", Ecotoxicologia i seguretat ambiental (2023).