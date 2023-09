Un avenç en el diagnòstic: la tecnologia CRISPR detecta el virus Monkeypox amb una precisió i velocitat sense precedents

Científics de l'Institut Peter Doherty per a la infecció i la immunitat i l'Institut d'Investigació Mèdica Walter i Eliza Hall han desenvolupat una eina de diagnòstic revolucionària anomenada MPXV-CRISPR. Publicat a The Lancet Microbe, el seu estudi col·laboratiu mostra el poder de la tecnologia CRISPR per detectar el virus de la verola del mico (MPXV) amb una precisió i velocitat inigualables.

Tot i que CRISPR és àmpliament conegut per les seves capacitats d'edició de gens, recentment s'ha aprofitat per dissenyar eines de diagnòstic altament sensibles. MPXV-CRISPR funciona com un "detective súper precís", identificant ràpidament material genètic específic associat al virus en mostres clíniques. Els investigadors van programar l'eina per orientar seqüències genètiques exclusives de MPXV, utilitzant una base de dades de 523 genomes MPXV per construir les "guies" necessàries per unir-se a l'ADN viral.

Quan l'ADN viral està present en una mostra clínica, el sistema CRISPR es guia a l'objectiu i emet un senyal que indica la presència del virus. La sensibilitat i precisió aconseguides per MPXV-CRISPR són comparables als mètodes de PCR estàndard d'or, però amb un temps de prova molt reduït.

Una de les característiques innovadores de MPXV-CRISPR és la velocitat de diagnòstic. Els diagnòstics actuals de la verola del mico sovint impliquen proves de laboratori centralitzades, que poden trigar diversos dies a obtenir resultats. En canvi, MPXV-CRISPR pot detectar el virus en 45 minuts notables.

Per complir amb els estàndards establerts per l'Organització Mundial de la Salut, l'equip d'investigació pretén adaptar MPXV-CRISPR a un dispositiu portàtil per a la detecció in situ als punts d'atenció. Aquesta tecnologia té el potencial de revolucionar la gestió de la verola del mico, proporcionant un accés més ràpid a diagnòstics precisos, especialment en zones remotes i amb recursos limitats. En accelerar el tractament i millorar els resultats dels pacients, l'enfocament descentralitzat de les proves podria millorar significativament les respostes de salut pública als brots de verola del mico.

L'estudi es va dur a terme en col·laboració amb el Melbourne Sexual Health Center i la Universitat de Monash. Els investigadors creuen que MPXV-CRISPR representa un gran avenç en el camp del diagnòstic i promet transformar la gestió de la malaltia en el futur.

