Quan van evolucionar els animals per primera vegada? Un nou enfocament per resoldre el debat

Els científics han estimat que hi ha prop de 8 milions d'espècies d'animals que viuen avui, mostrant la gran biodiversitat de la Terra. Tanmateix, la qüestió de quan van evolucionar els animals per primera vegada ha estat un tema de debat durant segles. Els fòssils d'animals més antics coneguts, datats d'uns 500 milions d'anys, ja eren complexos i visibles a simple vista. Però els descobriments recents, com els estranys fòssils d'Ediacara Biota de fa 574 a 539 milions d'anys, suggereixen que els animals poden haver existit fins i tot abans.

Els paleontòlegs també han descobert fòssils semblants a esponges de fa uns 800 milions d'anys, però no es pot demostrar de manera concloent que siguin animals. A més, el registre fòssil està ple de buits, ja que només s'ha fossilitzat una part de la vida. Per fer front a aquests reptes, els científics han recorregut a la biologia molecular i l'ús de rellotges moleculars per estimar el temps dels orígens animals.

Els rellotges moleculars funcionen comparant l'ADN dels animals moderns per determinar quanta evolució s'ha produït. Si bé les estimacions dels orígens animals oscil·len entre fa 800 i 700 milions d'anys, la presència de diferents estimacions basades en fòssils i rellotges moleculars ha generat controvèrsia.

En un estudi recent, els científics van proposar un nou enfocament per estimar el moment dels orígens dels animals. En lloc de centrar-se en els fòssils animals més antics, els investigadors van examinar el tipus de roques que podrien preservar els primers animals. Van trobar que les roques riques en minerals argilosos, que tenen propietats antibacterianes i poden preservar els teixits tous, són ideals per a la fossilització. Tanmateix, les roques del període de temps fa uns 790 milions d'anys que posseeixen aquestes propietats riques en argila no contenen fòssils animals, cosa que suggereix que els animals encara no han evolucionat en aquell moment.

Es necessiten més investigacions per continuar la recerca de proves d'origen animal. Explorant més èpoques geològiques i examinant roques amb el potencial de preservar els primers animals, els científics esperen obtenir una millor comprensió de quan van aparèixer els animals per primera vegada a la Terra.

