Els científics creen un atles espacial del proteoma del cloroplast per entendre la fotosíntesi

Els investigadors han desenvolupat un atles espacial del proteoma del cloroplast, que il·lumina el funcionament intern de la fotosíntesi. Els cloroplasts, que es troben a les plantes i les algues, tenen un paper crucial en la conversió de l'energia solar en energia química mitjançant la fotosíntesi.

En un estudi publicat a la revista Cell, els científics van cartografiar les ubicacions de 1,034 proteïnes dins del cloroplast de l'alga verda Chlamydomonas. Aquest mapa complet revela l'organització espacial del cloroplast i identifica diverses estructures de cloroplast, inclosa l'embolcall del cloroplast, complexos ADN-proteïna, microcompartiments d'emmagatzematge de greix i cossos proteics associats a la captura de diòxid de carboni.

En examinar les interaccions entre proteïnes conegudes i nous components, els investigadors van detectar proteïnes que resideixen tant al cloroplast com a altres estructures cel·lulars, cosa que suggereix una funcionalitat creuada i una comunicació entre aquestes estructures. Utilitzant tècniques d'aprenentatge automàtic, l'equip va generar prediccions per a les ubicacions de totes les proteïnes a Chlamydomonas, ajudant en l'assignació de funcions putatives per a proteïnes prèviament no caracteritzades en funció de la seva ubicació cel·lular.

L'atles espacial proporciona informació valuosa sobre la funció i l'organització de les proteïnes dins del cloroplast, permetent als científics comprendre millor el funcionament intern de la fotosíntesi. Aquest coneixement és essencial per a l'enginyeria de cultius amb una productivitat millorada per afrontar els reptes del canvi climàtic a l'agricultura.

La investigació realitzada per Lianyong Wang et al. estableix les bases per a futurs estudis centrats a desvelar els misteris del cloroplast, l'estructura cel·lular central implicada en la fotosíntesi.

