Científics mongols descobreixen noves idees sobre la postura de la mort dels dinosaures

Científics que duen a terme una excavació a Mongòlia han fet un descobriment notable que il·lumina la postura de la mort dels dinosaures. Al desert de Gobi a la Formació Barun Goyot, els paleontòlegs van desenterrar el crani i l'esquelet gairebé complet d'una espècie de dinosaure desconeguda. El que va fer que aquesta troballa fos especialment intrigant va ser que la majoria dels ossos encara estaven disposats en la postura de la mort original del dinosaure, proporcionant noves idees sobre el seu comportament i fisiologia.

Anomenada Jaculinykus yaruui, es creu que aquesta espècie deriva dels alvarezsàurids, un grup de petits dinosaures semblants a ocells del període Cretaci final. El descobriment desafia les nocions anteriors que només els ocells actuals mostren una postura específica per dormir quan moren. Aquesta troballa suggereix que el comportament era més comú del que s'esperava entre els dinosaures no aviaris i els seus parents aviaris.

El doctor Jingmai O'Connor, conservador associat de rèptils fòssils, va discutir la importància de la troballa. En una desviació de la postura tradicional per dormir, el cap del dinosaure estava ficat sobre les seves extremitats, amb la cua perfectament embolicada al voltant del seu cos. Aquesta postura reflecteix la dels ocells actuals, cosa que indica un potencial vincle entre ambdós. Es creu que la postura per dormir va complir una funció termoreguladora, conservant la calor corporal fins i tot en la mort.

Aquest descobriment ofereix pistes valuoses sobre els canvis evolutius que es van produir en els alvarezsàurids. A mesura que aquests dinosaures es van reduir de mida amb el temps, és possible que hagin adoptat la mateixa estratègia de termoregulació que els seus homòlegs aviaris. Això suggereix que el comportament termoregulador semblant a les aus va evolucionar abans de l'origen del vol motoritzat, destacant les fascinants adaptacions i comportaments dels dinosaures antics.

Aquesta troballa innovadora no només amplia la nostra comprensió del comportament dels dinosaures, sinó que també emfatitza les característiques compartides entre els ocells antics i els actuals. Subratlla la importància d'estudiar minuciosament els fòssils per desxifrar els misteris de la història del nostre planeta i les criatures que van vagar per la terra.

FAQ

1. Quina és la importància del descobriment?

El descobriment d'una espècie de dinosaure desconeguda anteriorment al desert de Gobi de Mongòlia il·lumina la postura per dormir dels dinosaures quan moren. Aquesta troballa suggereix que la postura particular de dormir, semblant a la dels ocells actuals, era més freqüent entre els dinosaures no aviaris i els seus parents aviaris del que es pensava anteriorment.

2. Com es relaciona la postura dormint del dinosaure amb els ocells moderns?

La postura adormida del dinosaure, amb el cap ficat sobre les extremitats i la cua envoltada al voltant del seu cos, reflecteix la postura adormida dels ocells actuals. Aquesta similitud indica un vincle potencial entre ambdós, desafiant la idea que només els ocells mostren aquesta postura específica quan moren.

3. Per què el dinosaure va adoptar aquesta postura per dormir?

Els experts creuen que la postura per dormir tenia una funció termoreguladora, ajudant a conservar la calor corporal fins i tot en la mort. Aquest comportament pot haver evolucionat entre els dinosaures a mesura que van patir canvis de mida al llarg del temps.

4. Què revela aquest descobriment sobre l'evolució dels dinosaures?

El descobriment suggereix que el comportament termoregulador semblant a les aus vist a les espècies de dinosaures és anterior a l'origen del vol motoritzat. A mesura que els alvarezsàurids es van reduir de mida amb el temps, probablement van adoptar la mateixa estratègia de termoregulació que els seus homòlegs aviaris.

5. Com contribueix aquesta troballa a la nostra comprensió de la vida antiga?

En descobrir noves idees sobre el comportament i la fisiologia dels dinosaures, aquest descobriment amplia la nostra comprensió de les formes de vida antigues. Destaca les característiques compartides entre els dinosaures i els ocells actuals, posant l'accent en la importància d'una anàlisi acurada dels fòssils per desxifrar la història del nostre planeta.