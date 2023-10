El projecte PAVER de l'ESA té com a objectiu crear superfícies aptes per a la carretera a la Lluna

L'Agència Espacial Europea (ESA) ha iniciat un projecte anomenat PAVER per crear superfícies aptes per a la carretera a la Lluna. Aquest ambiciós esforç té com a objectiu pavimentar àrees d'activitat a la superfície lunar, incloses carreteres i pistes d'aterratge, utilitzant un potent làser per fondre la pols lunar en una superfície sòlida de vidre. El projecte PAVER està dirigit per l'Institut alemany d'investigació i proves de materials BAM, la Universitat d'Aalen, LIQUIFER Systems Group a Àustria i la Universitat Tecnològica de Clausthal d'Alemanya.

La necessitat d'aquest projecte sorgeix dels reptes que planteja la pols lunar, que és ultrafina, abrasiva i enganxosa. Durant l'era d'Apol·lo, la pols lunar va causar problemes importants, obstruint l'equip i erosionant els vestits espacials. L'acumulació de pols al rover lunar Apollo 17 va provocar una amenaça de sobreescalfament, mentre que el rover Lunokhod 2 de la Unió Soviètica va sucumbir al sobreescalfament quan el seu radiador es va cobrir de pols.

El projecte PAVER pretén superar aquests reptes fonent pols de lluna simulada mitjançant un làser de diòxid de carboni de 12 quilowatts. Aquest procés crea formes geomètriques triangulars i centrades en buit que es poden entrellaçar per formar superfícies sòlides en grans àrees del sòl lunar. Aquestes superfícies poden servir potencialment com a carreteres o pistes d'aterratge.

El material resultant és semblant al vidre i trencadís, però pot suportar forces de compressió cap avall. Fins i tot si es trenca, encara es pot utilitzar i reparar segons sigui necessari. L'equip calcula que en 100 dies es podria construir una plataforma d'aterratge de 115 metres quadrats amb un gruix de dos centímetres.

Aquest projecte és una resposta a la convocatòria d'idees de les Activitats Bàsiques de l'ESA a través de la Plataforma d'Innovació en Espai Obert (OSIP), que busca idees de recerca relacionades amb la fabricació i la construcció fora de la Terra. El projecte PAVER ha estat aclamat com una inversió efectiva, que obre múltiples camins prometedors per a una investigació posterior.

A mesura que els astronautes es preparen per tornar a la superfície lunar, la creació de superfícies aptes per a la carretera podria millorar significativament la seguretat i l'eficiència de l'exploració lunar. El projecte PAVER presenta una solució potencial als reptes que planteja la pols lunar, fent que la Lluna sigui més habitable i navegable per a futures missions.

