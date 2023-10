La nova tècnica combina mètodes d'imatge per visualitzar processos intracel·lulars

Un equip d'investigadors dirigit per Peter Dahlberg del SLAC National Accelerator Laboratory està desenvolupant una tècnica que combina els mètodes d'imatge de la tomografia electrònica criogènica (cryo-ET) i la microscòpia de fluorescència de superresolució per visualitzar els processos intracel·lulars amb gran detall. Dahlberg pretén combinar els avantatges d'ambdues tècniques, permetent la identificació de biomolècules específiques i una visió integral del seu context cel·lular.

La microscòpia de fluorescència de superresolució és eficaç per fer el seguiment de molècules individuals, però no té informació sobre l'entorn cel·lular circumdant. Cryo-ET, d'altra banda, proporciona imatges d'alta resolució de cèl·lules, però no pot identificar i fer un seguiment de molècules individuals. La tècnica de Dahlberg, anomenada "tomografia d'electrons i llum correlativa criogènica súper resolta", aborda aquesta limitació superposant imatges obtingudes mitjançant ambdós mètodes per proporcionar una visualització clara de la molècula objectiu i el seu entorn.

Tanmateix, la combinació d'aquestes tècniques requereix una optimització i modificacions importants al microscopi. Dahlberg i el seu equip han estat treballant en la millora d'un sistema de fresat de feix d'ions enfocat amb un microscopi electrònic d'escaneig (FIB-SEM) adjunt per superar reptes com ara les cèl·lules de congelació de flaix en una petita graella i garantir la compatibilitat d'ambdós mètodes d'imatge.

Per aconseguir-ho, Dahlberg ha modificat el FIB-SEM afegint un microscopi òptic. Aquesta modificació permet la recollida de dades de microscòpia de fluorescència sense haver de moure la graella, minimitzant així els possibles danys i contaminació.

L'equip ja ha utilitzat aquesta tècnica per estudiar el comportament de les proteïnes dins de les cèl·lules bacterianes de Caulobacter crescentus, que pateixen una divisió asimètrica. Els resultats han proporcionat informació valuosa sobre els processos intracel·lulars i tenen el potencial de donar llum sobre mecanismes similars a les cèl·lules humanes.

Dahlberg i el seu equip estan encantats d'utilitzar plenament el microscopi modificat i continuar avançant en la tècnica. Combinant la crio-ET i la microscòpia de fluorescència de super-resolució, pretenen desvelar els misteris de les màquines moleculars que impulsen els processos cel·lulars fonamentals.

